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瀰漫性大B細胞淋巴癌治療新曙光　雙標靶組合藥物核准可用於起始治療

瀰漫性大B細胞淋巴癌治療新曙光　雙標靶組合藥物核准可用於起始治療
瀰漫性大B細胞淋巴癌治療新曙光　雙標靶組合藥物核准可用於起始治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）是非何杰金氏淋巴癌中很常見的分型，約3至4成患者對第一線治療反應不好 ，因此預後不佳，治療相當棘手。

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臺大醫院內科部主治醫師黃泰中指出在非何杰金氏淋巴癌中，DLBCL約佔40%至45%，屬於難纏的淋巴癌，絕大多數病患無法標註出單一致病因子，目前已知與HIV感染、免疫力極差、C型肝炎病毒等相關；除此之外，也可能因年齡越長，經年累月累積不良的基因變異而出現癌變。

起始的標準治療出現瓶頸

由於DLBCL具高惡性度、侵襲性、病程發展快速特性，理想的治療目標以治癒、不要復發為主。關於DLBCL的標準治療，30年前開始即化療組合CHOP為主；直到20年前第一個標靶藥物(Rituximab, R)出現後，R-CHOP治療成為近二十年來的標準治療。

「但就DLBCL而言，若分期屬於侷限期（第一、二期），擴散程度較侷限的患者，治療成績較好；相反地，若是擴散期（第三、四期）患者，因已侵犯到骨髓或其他內臟部位，治療效果不佳。」

黃泰中醫師說基於現階段對分子醫學的了解，已可針對使用R-CHOP效果不佳的族群，抓出分子標誌如雙重打擊淋巴癌，只是這類患者對於標準治療的抗性較強，治癒率只有兩成，要如何克服這類特別頑強的DLBCL，是醫藥界刻正努力的方向。

雙標靶組合提供治療生機

近幾年因新藥發展進步，加上對於DLBCL的了解愈來愈深，使用近20年的標準治療R-CHOP地位出現撼動。2021年美國血液病學會年會，POLARIX試驗結果發表顯示，新一代抗體藥物複合體與抗CD20單株抗體化療的雙標靶組合（P-RCHP）與R-CHOP相比，對於疾病無惡化存活期有顯著的好處。

黃泰中進一步說明所謂的雙標靶組合藥物是將R-CHOP中的O拿掉，替換成另一個新的標靶藥物，「從目前最新臨床試驗觀察，對於危險分期略高（年齡較大、疾病擴散範圍較廣、患者身體狀況弱）的族群，確實可以減少復發機會。」他指出，該試驗結果顯示，三個病患中有一個可以降低復發機率。欣慰地是，衛福部已於2022年12月通過雙標靶組合藥物作為DLBCL的起始治療，不啻為難纏的DLBCL開啟一道曙光。

最後提醒，DLBCL難以警覺，多數患者確診時幾乎都已相當嚴重，黃泰中建議，年齡超過60歲都要提高警覺，隨時注意身體狀況，如果在皺摺處如頸部、腋下、副乳溝等部位發現有淋巴結腫塊，務必請醫師進一步評估，不要輕忽淋巴癌的威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56788

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