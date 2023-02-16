Mister Donut甜甜圈買10送10！一招單顆17元：比半價還省

第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　獲SNQ國家品質肯定

第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　獲SNQ國家品質肯定
第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　獲SNQ國家品質肯定

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】有台灣生醫奧斯卡之稱的「國家生技醫療品質奬」暨「SNQ國家品質標章」第25屆頒獎典禮，台灣第一三共以新一代HER2標靶性抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugate，ADC)治療藥物，獲「SNQ國家品質標章」認證(藥品類-處方藥品-國際藥廠組)，此殊榮不僅肯定了第一三共集團在癌症領域之創新藥物研究與臨床治療的突破性進展，也應證了第一三共集團致力於積極實踐「病人優先」及「熱情創新」的企業責任與使命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「SNQ國家品質標章」認證是由財團法人生技醫療科技政策研究中心(生策中心)召集全台160位生技、營養、醫療領域的權威學者專家，經嚴謹專業的科學驗證審查加以把關其安全與品質，獲此獎項乃是對其品質卓越的肯定。

台灣第一三共總經理林雪芬表示，非常感謝也很榮幸由第一三共集團自行研發之新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物能獲得權威學者專家的肯定，對第一三共集團致力於投資創新藥物研發來說更是莫大的肯定。第一三共集團於2021年已在全球投入超過新台幣600億元的研發經費，近四分之一的營收用於創新藥物的研發，以滿足更多病患的醫療需求，台灣第一三共公司也持續耕耘高血壓、高血脂、抗凝血、抗感染、癌症等治療領域，為提供國人多樣化醫療需求的藥品而努力。

此次獲獎項目是第一三共集團新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物獲此殊榮，對於乳癌、胃癌、非小細胞肺癌之固態腫瘤治療領域皆有突破創新之進展，至今已有5項臨床研究成果發表於國際頂尖期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine, NEJM）。

台灣第一三共在台灣長期持續投入各類治療藥品之研究與開發、擴大致力於腫瘤領域之創新藥物研究，同時也積極參與社會公益活動。透過與地方政府、公民營養護機構合作，台灣第一三共自2015年起每年舉辦「愛分享，心關懷」活動，持續推廣銀髮族健康照護教育，捐贈物資協助弱勢長者，並帶領員工實際參與訪視、陪伴偏鄉獨居長者活動，以實際行動回饋台灣這片土地，守護台灣人民的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56826

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

瀰漫性大B細胞淋巴癌治療新曙光　雙標靶組合藥物核准可用於起始治療

【胃痛專題】到底是胃痛還是胃癌？　醫：有「關鍵症狀」須提高警覺！

突然狂掉髮小心是圓禿前兆！　皮膚科醫師揭常見病徵

收假手機放不下　慢慢連結現實況

我是廣告 請繼續往下閱讀