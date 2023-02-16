第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體　獲SNQ國家品質肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣第一三共總經理林雪芬表示，非常感謝也很榮幸由第一三共集團自行研發之新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物能獲得權威學者專家的肯定，對第一三共集團致力於投資創新藥物研發來說更是莫大的肯定。第一三共集團於2021年已在全球投入超過新台幣600億元的研發經費，近四分之一的營收用於創新藥物的研發，以滿足更多病患的醫療需求，台灣第一三共公司也持續耕耘高血壓、高血脂、抗凝血、抗感染、癌症等治療領域，為提供國人多樣化醫療需求的藥品而努力。
此次獲獎項目是第一三共集團新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物獲此殊榮，對於乳癌、胃癌、非小細胞肺癌之固態腫瘤治療領域皆有突破創新之進展，至今已有5項臨床研究成果發表於國際頂尖期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine, NEJM）。
台灣第一三共在台灣長期持續投入各類治療藥品之研究與開發、擴大致力於腫瘤領域之創新藥物研究，同時也積極參與社會公益活動。透過與地方政府、公民營養護機構合作，台灣第一三共自2015年起每年舉辦「愛分享，心關懷」活動，持續推廣銀髮族健康照護教育，捐贈物資協助弱勢長者，並帶領員工實際參與訪視、陪伴偏鄉獨居長者活動，以實際行動回饋台灣這片土地，守護台灣人民的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56826
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw