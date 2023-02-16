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C肝無症狀，男揪全家篩檢竟全陽！ 醫籲：主動篩檢、遠離肝癌

C肝無症狀，男揪全家篩檢竟全陽！ 醫籲：主動篩檢、遠離肝癌
C肝無症狀，男揪全家篩檢竟全陽！ 醫籲：主動篩檢、遠離肝癌

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名50多歲的蔡姓男子診斷為C肝患者，由於早期醫療環境較差，在醫療資源較不充足的地區可能會有共用醫材的情況。經醫師建議安排全家人篩檢C肝，不料，全家都是C肝患者，嚇壞所有人！所幸蔡先生一家及早發現C肝，並積極透過全口服藥物治療，目前已成功治癒，全家人安心過生活。

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仍有10多萬名C肝患者！三大慢性病族群應積極篩治

衛福部嘉義醫院副院長陳詩典說明，自從2017年C肝全口服藥物納入健保給付至今，已幫助許多患者根治C肝，然而，國內仍餘10多萬名C肝患者尚未接受治療，根據彰化縣衛生局資料顯示，慢性病族群如冠狀動脈疾病、糖尿病、慢性腎臟病者，患有C肝的比例也較一般人高，陳詩典提醒，這群患者務必提高警覺，並主動接受C肝篩治。目前公衛調查指出，若不治療C肝，在感染的20年之後，有20至30%的患者會併發肝硬化，甚至每年有3至5%的患者會演化成肝癌，更有引發糖尿病、腎病變、心臟疾病等共病風險！此外，治癒C肝會讓糖尿病的控制較為順利，對於腎功能的穩定也有一定的好處，長期下來也能降低死亡的風險，治療C肝不僅能救肝，也能保腎、護心、穩血糖！

健保買單C肝全口服藥　治療C肝救「肝」單

陳詩典解釋，C肝的治療已走到全口服藥的時代，治癒率高達99%，並且幾乎沒有明顯的副作用。在台灣，民眾只要到診所或醫院接受篩檢，一旦確認有C肝病毒，便能申請由健保全額給付的全口服藥物，完整療程3個月內，遵從醫囑治療不太會再復發，請民眾務必配合。他也提到，過去的C型肝炎感染，多半是醫療衛生環境所造成，因此這類患者相對年紀較大，嘉義醫院近兩年奔波於嘉義區20家養老院、護理之家、養護中心進行巡診和C肝篩檢，發現大概有超過10%以上的人罹患C肝，為提高完整治療率，院內也配合相關單位送藥至機構，讓行動不便的患者無需往返醫院。嘉義市衛生局也承襲嘉義醫院的外展醫療經驗，希望能擴及至所有嘉義市的養護機構、護理之家，幫助消除C肝對於老弱患者健康的隱憂，同時保護照護者免於受到感染的風險。

疫情解封之際　C肝主動篩起來！

台灣滅除C肝的願景期盼能在2025年達標，陳詩典提到，由於新冠疫情影響，擔心染疫的民眾可能中斷就醫行為或是不願配合C肝篩檢，現在與疫情和平共處的時代，呼籲民眾能積極主動地前往醫療院所篩治。肝是沉默的器官，初期並不會有肝炎的徵象，未經篩檢，便難以發掘C肝病毒的存在。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56824

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