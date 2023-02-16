兒小耳症、腭裂被排擠，單親母飽受家人批判曾想不開　外耳重建獲新生

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小耳症是第二常見的先天性顱顏疾病。單純小耳症，影響範圍主要是耳朵的缺損，可能包括外耳缺陷，內耳耳道狹窄或缺少耳道。半邊小臉症影響範圍則可能包括了耳朵、下顎骨及顱骨的異常。在台灣每5,000~6,000分之一的機率會誕生小耳症寶寶，平均一年小耳症新生兒約有30~40位。小耳症可以透過配戴助聽器或耳道重建手術改善聽力問題；透過外耳重建手術改善外觀問題，減少異樣眼光和生活不便建立自信心，有機會擁有美好的未來！
缺陷不是阻力而是養分，小耳症患者成為閃亮的星星《VERA》孟維高中開始努力追求夢想的愛心大使孟維，在某次試鏡拍攝過程中，因為小耳症關係，被導演直接要求佩戴耳機來遮掩小耳病症，讓高中時的孟維深感挫折，「尚未進行外耳重建手術前，自己對小耳症有點陌生，直到在醫院診間外，遇見羅慧夫顱顏基金會的社工主動關心，才完整認識小耳症。謝謝基金會提供醫療補助讓我順利完成外耳重建手術，也使我對自己的外表更有自信心。很榮幸基金會邀請我擔任愛心大使，讓我可以分享自身的經歷，為小耳症患者發聲。」
小耳症讓他們曾以為世界末日，甚至有過自殺念頭.....成成（現年7歲）出生後才發現罹患小耳症、腭裂、半邊小臉，媽媽因為家人的不接納及自責，曾經想過帶著孩子走上自殺的不歸路。家人總是責怪她把孩子生成這副模樣，害整個家族抬不起頭。
幸好媽媽在成成3個月大時，在求醫診間遇見基金會社工，改變了他們母子的命運。媽媽說：「當時我失魂落魄、心如死灰，社工主動來關心我和孩子，還送我唇腭裂專用奶瓶。遞了一張名片給我，遇到有任何問題都可以打電話，讓基金會一起想辦法解決。」社工穩定了成成媽媽的心，提供完整的醫療資訊，並給予關懷和支持。
媽媽在成成一歲多時離婚，帶著女兒和成成離開夫家獨自扶養兒女。媽媽提到，成成因為單邊耳朵聽不清楚，因此發音也不清楚。在基金會鼓勵和幼教補助下讓成成順利至幼兒園就學，因為有同儕說話的環境，可以刺激語言發展，同時也能讓媽媽可以安心去上班。
剛就讀幼兒園的成成，因受到同學的排擠，回到家曾趴在媽媽的大腿上哭泣，卻不敢哭出聲音，他傷心並以微弱的聲音告訴媽媽：「同學笑我沒有耳朵，說我長得很奇怪，大家都不願意跟我玩。」小小年紀就飽受異樣眼光，讓成成媽媽心疼又難過得尋求社工協助，基金會社工隨即聯繫幼兒園，並安排說故事志工帶著繪本至幼稚園進行「推廣教育」，讓小朋友們透過兒童繪本認識「小耳症」，減少同學因為不了解而產生的排擠。
去年成成在基金會醫療補助下完成「外耳重建手術」，獲得嶄新的生活。歷經超過12個小時的手術，成成非常勇敢，沒有掉下任何一滴眼淚。媽媽對他說：「你(成成)五歲開始，就跟媽媽要一個新的耳朵，這個願望終於實現了。而這個耳朵是在很多人幫助下才有的，你以後一定當一個有愛的人，去幫助更多的人！」。
陪顱顏患童長大 醫療團隊與基金會一路相伴台灣顱顏醫療技術精湛，先天顱顱顏患童經過治療，外觀就能跟一般孩子一樣可愛。雖然，顱顏家庭初期會擔心無法勝任照顧顱顏新生兒的責任，會有害怕、退卻的心理，然而，羅慧夫顱顏基金會從懷孕開始提供全方位衛教與後續治療資訊，給予最安心的支持，減少父母焦慮不安的情緒。同時，針對經濟弱勢顱顏家庭提供經濟補助，涵蓋生活津貼、幼教補助、課後照顧補助及醫療補助，讓顱顏家庭減輕經濟重擔；基金會同時也舉辦新手父母團體、兒童夏令營/青少年挑戰營等各種活動並提供獎助學金等服務方案，一路陪伴孩子，期許透過各界的攜手合作，幫助顱顏孩子順利成長！
成成治療紀錄影片連結：https://youtu.be/IR5-F1wC68M
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56811
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