老翁三尖瓣重度逆流一彎腰就喘　手術成功救命後他笑說「落枕更難受」！

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三尖瓣逆流是什麼？ 哪些因素會造成逆流？85歲的林教授一彎腰就臉紅氣喘，走路時更覺得胸悶，腳還有水腫的症狀，不過林教授本身就有心臟病史，所以對於這些症狀他並沒有太過在意，直到過年連假最後一天，在女兒勸說下才決定前往就醫，一查發現心臟三尖瓣已重度逆流，而且有心臟衰竭的跡象。
三尖瓣膜是位於右心房與右心室之間的閘門，一般情況下應可正常開合、關閉，但有可能會因原發性或是繼發性的因素導致功能異常。
臺北榮總心臟內科宋思賢醫師、李慶威醫師指出，原發性指的是三尖瓣膜本身的問題，繼發性通常是指瓣膜之外的原因，包含左心衰竭、心律不整導致心房心室擴大、肺動脈高壓等，造成三尖瓣無法正常關閉，導致三尖瓣膜逆流。
三尖瓣逆流有哪些症狀？ 如何治療？三尖瓣逆流嚴重度，依「超音波反流面積」可分為輕度、中度、重度、極重度、超級重度，早期的三尖瓣膜重度逆流以喘和腳腫為主要症狀。宋思賢醫師醫師表示，繼發性的三尖瓣膜逆流中度以下都會先吃藥治療，重度以上則需要做手術治療，標準手術治療就是進行傳統的開心手術。
不過，許喬博醫師表示，開心手術雖然是標準治療，但手術風險也相對提升，根據美國的資料，三尖瓣膜逆流的手術死亡率約為10％甚至更高。
因此，如何早期治療重度三尖瓣膜逆流，也是國際間非常重要的議題。尤其像林教授高齡又有多重慢性疾病的病患，除了傳統開心手術還有哪些治療方式可以選擇呢？
宋思賢醫師指出，像經導管三尖瓣膜修補技術，全程不需使用體外循環心肺機，不需停止心臟，且無傷口，對於高齡、開刀風險高的病患，可以更安全有效的治療三尖瓣膜逆流。
林教授也分享到，自己在術後恢復良好，術後在加護病觀察一天就可下床活動，第二天就可出院返家，現在生活也恢復正常。他表示，從醫師分析後知道自己的病情可以有不同的治療方式，對手術結果也有了解後才做了這樣的決定，希望分享自己成功的案例，讓民眾知道並擁有自我選擇的機會。
許喬博醫師、宋思賢醫師、李慶威醫師也提醒，天冷、溫度劇烈改變時，血壓會上升，有可能會讓心臟疾病症狀惡化，或是讓潛在的心臟疾病問題出現症狀，民眾因特別注意，發現問題時應盡早前往就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56828
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