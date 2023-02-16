洗腎要吃低蛋白？高蛋白？低鉀低磷怎麼吃？３大飲食問題詳解！

我是廣告 請繼續往下閱讀
洗腎要繼續低蛋白飲食？
營養師：錯，要高蛋白！
為什麼要改吃高蛋白飲食？
剛開始執行透析之病友常因慢性腎臟病的低蛋白飲食執行習慣，誤以為洗腎後仍需低蛋白飲食，該觀念有很大的錯誤。因洗腎過程中會將壞毒素和好的營養素都帶走，尤其體內蛋白質，故透析病人需要高量的蛋白質攝取以補充流失營養。
腹膜透析需攝取更多蛋白質：
根據2020年美國國家腎臟基金會-臨床營養治療指引當中指出，透析病人每天至少需要吃到每公斤體重1.2克以上的蛋白質，若腹膜透析病人則需要更多。舉例來說，一位60公斤的透析病人，扣除每日主食類中非高品質蛋白質後，豆魚蛋肉類至少要吃到7份方能滿足基本需求。
洗腎要低磷、低鉀不能吃菜？
營養師指真正地雷食物！
腎臟功能開始衰退，排尿量變少，易致使血中磷離子與鉀離子調節失衡，因此日常生活中採低磷低鉀的飲食原則且正確使用磷結合劑便格外重要。
低磷飲食，如何和高蛋白共存？
磷離子含量高的食物不外乎豆魚蛋肉類、加工食品、肉湯與乳製品，當洗腎病人確實執行高蛋白飲食時，血磷自然會跟著升高，此時磷結合劑便扮演重要角色。目前常見的磷結合劑都需要隨餐一起咬碎服用，才能達到最佳的降磷效益，坊間傳說餐前或餐後才服用磷結合劑效果通常並不顯著。
要注意的高磷食物是？
此外，常流傳腎臟病人不能吃全穀雜糧類、菇類與堅果種子類等食材，實際上並非如此，天然食物中為有機磷，人體吸收利用的效果差，並非主要影響血磷高升的原因。反倒是加工品的無機磷、乳製品中的磷、熬煮湯及汽水中的磷等攝取過多才是血磷攀升之最大主因。
低鉀飲食，不能吃蔬果？
洗腎病人進行血鉀控制應專注在於蔬菜、水果之食物來源。國內研究的發現，因鉀離子為水溶性物質，故當蔬菜經過截切並滾水汆燙3-5分鐘後，可以減少50%以上鉀離子，只要蔬菜類經過加熱、川燙、拌炒、煮熟之後並且不喝菜湯汁，就可以大幅減少鉀離子攝取。不論哪種顏色蔬菜，只要都有執行該法處理後皆可以正常食用。此外，當洗腎友定期抽血追蹤血液中鉀離子時，在血鉀正常前提下，不需過於嚴格規定只能食用低鉀水果，故像奇異果、小番茄等水果可適量的攝取，增加飲食上的多元性。
要注意的高鉀食物是？
湯品攝取是造成洗腎病人血鉀高的主因之一，美味的湯品多半都需要蔬果或大骨進行熬煮，過程中會釋出豐富鉀離子，與此同時還伴隨著的超量鹽巴與水分攝取，會加重洗腎病人負擔。
洗腎也要喝水但不能太多？
營養師：超量可能會有危險。
洗腎病人排尿量會日漸減少，最後可能會有無尿的狀況，若不限制水分攝取，容易造成下肢水腫，嚴重時則可能引發急性肺水腫、呼吸急促而需緊急接受治療。若要了解洗腎病人每日水分攝取量，可以透過蒐集2～3天排尿量來初步確認自己排尿狀況後，後續再加上體表皮膚等組織會蒸散水分約500～700毫升，總計大約就是一日可攝取水分含量。例如若洗腎病人平均一天排尿200毫升，一日總水分攝取量約可以有700-900毫升，然而詳細水分要限制量還需根據每次洗腎後的乾體重來進行調整。
洗腎治療計劃人人有所不同，
與醫師、營養師討論，勿用偏方！
提醒洗腎病友，若有飲食上問題或是疾病上疑慮，仍需要經腎臟科醫師與營養師進行評估及討論，規劃出個人化治療計劃，並非所有洗腎病友的狀況都如出一轍，切勿鋌而走險相信偏方或非專業人士之建議，造成難以挽回的局面。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。