因愛生恨埋殺機！旺角長城公寓兇案　34歲女死狀悽慘

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中午過後，管理人員依照男子吩咐，拍門想喚醒女子卻無人應門，於是便以備用鑰匙開門，只見女子躺在床上，以毛毯包裹全身，僅露出一雙腳，管理人員將毛毯拉下後，驚見女子早已死去，五官缺失，連睫毛及眉毛都被剃光，嚇的屁滾尿流、隨即報警。
由於死者面目全非，加上衣服等物件都被拿走，警方一時難以辨識其身分，只能先依照管理人員的描繪，大致畫出男子的長相通緝，而死者也因容貌被嚴重損毀，即使已化上遺容妝，看上去仍異常恐怖。一連數日，警方對於死者和兇手是誰毫無頭緒，直到8月20日凌晨，旺角警署接獲神秘來電舉報，聲稱死者被切下的身體部分，就放在長城公寓客房的冷氣槽內，警方前去搜索，果然發現電話中所提之物，並進行容貌重組，一番波折後，終於確定死者身分。
據當時報導，死者34歲，名為劉富敏，原名劉金鈴，身世坎坷，與前夫離婚後獨自撫養2名女兒，家中還有60歲的老母。劉女雖然對外聲稱是在美容理髮院工作，但外出時通常都會化上濃妝，晚出晚歸，後來發現所謂的髮廊，其實從事的是非法性交易。
經過追查，警方鎖定1名可疑的梁姓男子，並於8月20日突擊搜查疑兇住宅。當年參與調查的香港前警司陳欣健在案發多年後曾透露，當時他看疑兇的住處十分簡陋，不像能藏什麼東西的樣子，但心頭湧現強烈的不安感，直指床底下，察覺異樣的他彎腰查看，發現有一個破舊木箱，打開後果然發現兇器及女裝。不過，物證雖然找到了，但由於消息過早曝光，梁男已先一步逃之夭夭。
天網恢恢，疏而不漏，也許是冥冥之中自有安排，就在劉女頭七當天，警方獲報稱，深水埗基隆街有男子行徑詭異，口角及鼻子均受創出血，被送到伊莉莎白醫院治療；一開始警察以為只是單純的濫用藥物或酗酒，但男子不斷喃喃自語，言語間甚至提及長城公寓兇案、死者的容貌，又問周圍的人是否曾見過1名30多歲的女子，還說自己是被紅衣女推下樓，令警方察覺異狀，進一步調查後發現，他就是警方正在搜捕的疑兇。
據了解，梁男是建築工人，也是死者在美容院的常客，2人關係親密，梁男一心想娶劉女為妻，劉女聲稱還欠人錢所以不能結婚，梁男信以為真，花光積蓄替劉女還清債務，不料劉女卻上演失蹤記，讓他焦急不已，直到慘案發生前不久，梁男終於找到劉女，2人相約到案發地點洽談婚事，過程中劉女暗示悔婚打算，並承認自己有新男友，梁男因愛成恨，最終導致慘案發生。
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