暗黑1974！跑馬地紙盒藏屍案　轟動香港

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此案當年在香港轟動一時，被稱為「跑馬地紙盒藏屍案」。據了解，卞玉英生前與家人住在西灣河興民街，父母在筲箕灣經營魚舖，家中子女眾多，卞玉英排行第6，在銅鑼灣的達成英文夜校就讀中學3年級，據夜校老師口供，死者當晚並沒有去上課。
警方調查後認為，紙箱底部未有太多毀損，研判兇手作案現場應該就在附近，所以才會將遺體丟棄在市區街道、而不是載去荒山野嶺丟棄，死者體毛被燒焦、左肘也出現印有「未旱」的字條，認為案發地點可能是工廠、加工廠。循線追查後，將目標鎖定附近一間附有工廠的雪糕店，卞玉英的同學聲稱，她生前愛吃甜點、冰品，每到跑馬地必會光顧該店。
警方發現，案發當晚，雪糕店只有1位兼職店員、歐陽炳強有上班，而死者的指甲縫中，也找到一些衣物纖維，部份與歐陽炳強的西裝吻合；此外，被害人左手發現的紙條、背部沾黏的紙屑等，也與雪糕店後面工廠的物品相符。
1975年1月3日，警方逮捕歐陽炳強，是香港首宗沒有動機、沒有人證、沒有吻合指模，只利用環境證供科學鑒證所取的證供而定罪的謀殺案，但無論怎麼詢問，歐陽炳強始終不承認自己有罪，還強調自己雖然生活清苦，但日子還過得去，絕對不會做出這種害人害己的蠢事。對於被控垂涎卞玉英美貌、趁她進店裡借電話時伸出狼爪，歐陽炳強也說，除了親友及妻子外，自己一直不讓陌生人借電話，以免壞人有機可乘，甚至形容卞女長相普通，兇手也有可能剛好穿著與他質地相同的服裝犯案。
控辯雙方展開激烈交鋒，最終陪審團於1975年11月3日，一致裁定歐陽炳強謀殺罪成，依例判處死刑，但因英國已廢除死刑，所以由當時的港督特赦，改為終身監禁，而堅稱無辜的歐陽炳強，也屢屢提出上訴。1997年，歐陽炳強以承認殺人並有悔意為條件，申請假釋成功，在2002年獲假釋出獄，當時他已被關了將近28年，此後他不願再提起往事，並改名換姓，希望低調度過餘生。直到今天，仍有人積極研究該案的細節及疏忽處，認為當中有太多疑團沒有解開。
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