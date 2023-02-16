痔瘡脫垂推不回　「1治療方式」傷口小、當日可返家

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肛門出力或解便不順易導致 痔瘡分4等級台南市立醫院一般外科林威廷醫師指出，若長期肛門出力或解便不順，使得肛門管黏膜下層內的靜脈叢曲張形成，就是所謂的痔瘡。痔瘡又可分為四個等級：第一級：會出血；但排便或用力時，痔核不會脫出。第二級：排便或用力時，痔核會脫出但會自動收回。第三級：排便或用力時，痔核脫出後需用外力才能推回。第四級：脫出後無法用手推回，或推回後站立或走路又會脫出。
肛門脫垂問題 微創消融手術大部分的痔瘡多為無症狀者；輕度症狀則需要保守治療，嚴重者就需要外科手術的介入。無症狀者，多可從飲食控制、保持排便順暢及避免酒、咖啡及其他辛辣食物的攝取來避免症狀的惡化。
林威廷醫師表示，陳先生曾嘗試用藥物以及坐浴保守治療，但成效不彰，最終建議接受微創痔瘡消融手術。此術法相較以往傳統術式，傷口更小，出血較少，疼痛感低，大多術後隔天就可出院，在4－8週後即可達到完整治療效果，大幅降低病人因害怕術後不適，而不敢手術，卻繼續承受痔瘡痛苦的兩難。
透過飲食控制 日常生活規律林威廷醫師建議，術前與醫師充分討論，找出最適合的處理方式。另外也提醒，術後的保養也至關重要，每日攝取足夠的水分和纖維質，可有效避免便秘或久蹲馬桶，並搭配上適當活動，避免刺激性食物或菸酒等，才能提高治療成效，解決痔瘡煩惱。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56795
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