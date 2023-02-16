疫情趨緩擬調整2措施　記者會將改每週1次！王必勝：詳情下週一宣布

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確診數較上週下降 記者會時間將調整！指揮中心表示，今日新增之16,477例本土病例，為7,325例男性、9,145例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增270例境外移入個案中，為106例男性、164例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。
指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為39例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
國內疫情持續下降，指揮中心預期未來也將朝下降趨勢發展。王必勝表示，指揮中心記者會時間將再進行調整，朝向一週一次，確切的時間、調整的項目會在下週一（2／20）宣布。
日前，王必勝透漏未來會對確診者隔離規定、通報定義進行調整，隔離天數有望由5+N改為0+N，民眾也相當關心何時會宣布相關措施？對此，王必勝表示，正在積極擬訂計畫、處理當中，可能的實施時間會在三月。
空床數也趨於穩定 4區病床開設比例調整疫情下降，年後醫療量能吃緊的警訊也獲得緩解，全國空床數趨於穩定，不論是專責病房、負壓隔離病房空床率都有5成以上。指揮中心發言人羅一鈞表示，醫療應變組針對6區非應變醫院專責病床開設比例進行討論後，決定進行調整。
由於先前開設病床數僅規定最低比例，未設定「天花板值」，羅一鈞指出，在這樣的情況下，有些醫院開設比例較高，甚至超過10%，因此將一併進行調整，讓醫院適時地減少多開的病床數，提供給其他非COVID-19病人。
空床率最高的中區非應變醫院，開設比例調為3－7%，台北區、北區、高屏區空床率也都在50%以上，調整開設比例，最高僅需8%。而南區、東區維持原規定標準，目前將不進行調整。
羅一鈞表示，相關規定指揮中心每周會持續進行檢討，希望未來可以逐步將專責病床開設比例往下調，減少專責病床集中收治的需求，讓病床做更有效的彈性運用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56848
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