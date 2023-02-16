以為自己好硬？！如何拒當軟男？醫詳解３大重點回歸黃瓜硬度

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有自信卻難回「硬」？勃起功能障礙盛行率可能超乎想像
邱鴻傑醫師說明，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙，全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙所苦。然而一項台灣研究指出，所有年齡層男性都低估了自身硬度不足的問題，50-59歲男性僅3%男性認為自己有硬度不足，實際透過國際性功能指標（IIEF-5）問卷調查表評分，盛行率竟高達31%，相差10倍之多！
邱鴻傑醫師更提醒，高達45%的男性對自己的硬度預期高於伴侶，若伴侶間對硬度認知有所差異，男性面臨硬度不足的病程將更長，因此可將性事上的認知有落差視為一大警訊！
長新冠也會影響勃起功能！台男硬度雪上加霜
邱鴻傑醫師提醒，數據指出，若曾經感染COVID-19的男性患者，出現勃起功能障礙的機率是一般人的3.3倍！且新冠肺炎患者在康復後，依然常見「長新冠症狀」，包含腦霧、慢性疲倦、呼吸系統受損等，其中「勃起功能障礙」更是長新冠症狀鮮為人知的一塊，應特別注意長新冠對男性勃起功能的影響。
研究更發現，新冠病毒不僅攻擊人體器官，也會嚴重影響男性的生理機能，可能導致性愛過程中面臨呼吸困難、噁心反胃感。不僅如此，新冠肺炎對於男性心理健康造成不小的影響，疫情後景氣不佳的狀態，也會增加男性心理壓力，讓床上表現更不理想。此外，新冠病毒可能導致內皮細胞功能障礙，加上染疫期間產生的焦慮和抑鬱，亦會導致性腺激素分泌不足等問題，使勃起功能障礙的機率還會再進一步提升。
情人節最「硬」景衛教道具 首創硬度生鮮四件組
邱鴻傑醫師分享，根據門診經驗，多數患者前來求診時，對於硬度分級幾乎是毫無概念的，專業醫療有勃起硬度級數表EHS （Erection Hardness Score）將勃起硬度分為四級，第一級是蒟蒻，依序是剝皮香蕉、帶皮香蕉和小黃瓜，若勃起後硬度如剝皮香蕉或蒟蒻，在浪漫情人夜便可能無法順利進入激情完事。
一旦明顯感受到硬度下降一段時間，就應該尋求專業協助，市面上有許多宣稱可以助硬的偏方藥物或道具，除了可能造成金錢上的損失之外，更可能會傷身，得不償失！邱鴻傑醫師呼籲，情人節若想要「硬」景，應把握的三大重點：多多運動、增進伴侶溝通、必要時前往泌尿科就診，便有機會能重返黃瓜硬度，擁抱浪漫情人節，一起共同創造更美好的「性福」生活。
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