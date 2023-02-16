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以為自己好硬？！如何拒當軟男？醫詳解３大重點回歸黃瓜硬度

▲ （圖／今健康）
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今健康

「這陣子每次老公要放進去，都突然軟掉，無法繼續下去…」，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師分享，一名年約50歲女性單獨前來門診求助表示，想與老公運動卻總是等不到老公升旗，即使靠甜言蜜語，老公也不願面對問題。最終因尿尿速度變慢，擔心攝護腺肥大的危機，在陪同就診時與邱醫師擠眉弄眼、百般暗示之下，才終於同步解決先生硬度不足問題、重拾幸福。

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亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師表示，常常在診間聽到男女生對於勃起硬度的不同想法，卻很少有雙方一起就診的案例。西洋情人節之際，邱醫師特別與知名主播徐展元共同於臉書社群推出的情人節影片企劃，打造「硬度生鮮四件組」，期望以此幫助兩性透過生活化的方式，正確認識硬度分級，並實際持「硬度生鮮四件組」走訪臺北超市，突襲夫妻／情侶對於床上運動表現的想法，沒想到卻因此驚見多位軟男慘遭伴侶無情打臉。

有自信卻難回「硬」？勃起功能障礙盛行率可能超乎想像

邱鴻傑醫師說明，逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙，全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙所苦。然而一項台灣研究指出，所有年齡層男性都低估了自身硬度不足的問題，50-59歲男性僅3%男性認為自己有硬度不足，實際透過國際性功能指標（IIEF-5）問卷調查表評分，盛行率竟高達31%，相差10倍之多！

邱鴻傑醫師更提醒，高達45%的男性對自己的硬度預期高於伴侶，若伴侶間對硬度認知有所差異，男性面臨硬度不足的病程將更長，因此可將性事上的認知有落差視為一大警訊！

長新冠也會影響勃起功能！台男硬度雪上加霜

邱鴻傑醫師提醒，數據指出，若曾經感染COVID-19的男性患者，出現勃起功能障礙的機率是一般人的3.3倍！且新冠肺炎患者在康復後，依然常見「長新冠症狀」，包含腦霧、慢性疲倦、呼吸系統受損等，其中「勃起功能障礙」更是長新冠症狀鮮為人知的一塊，應特別注意長新冠對男性勃起功能的影響。

研究更發現，新冠病毒不僅攻擊人體器官，也會嚴重影響男性的生理機能，可能導致性愛過程中面臨呼吸困難、噁心反胃感。不僅如此，新冠肺炎對於男性心理健康造成不小的影響，疫情後景氣不佳的狀態，也會增加男性心理壓力，讓床上表現更不理想。此外，新冠病毒可能導致內皮細胞功能障礙，加上染疫期間產生的焦慮和抑鬱，亦會導致性腺激素分泌不足等問題，使勃起功能障礙的機率還會再進一步提升。



情人節最「硬」景衛教道具   首創硬度生鮮四件組

邱鴻傑醫師分享，根據門診經驗，多數患者前來求診時，對於硬度分級幾乎是毫無概念的，專業醫療有勃起硬度級數表EHS （Erection Hardness Score）將勃起硬度分為四級，第一級是蒟蒻，依序是剝皮香蕉、帶皮香蕉和小黃瓜，若勃起後硬度如剝皮香蕉或蒟蒻，在浪漫情人夜便可能無法順利進入激情完事。



一旦明顯感受到硬度下降一段時間，就應該尋求專業協助，市面上有許多宣稱可以助硬的偏方藥物或道具，除了可能造成金錢上的損失之外，更可能會傷身，得不償失！邱鴻傑醫師呼籲，情人節若想要「硬」景，應把握的三大重點：多多運動、增進伴侶溝通、必要時前往泌尿科就診，便有機會能重返黃瓜硬度，擁抱浪漫情人節，一起共同創造更美好的「性福」生活。





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