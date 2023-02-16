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臉皮「拉扯過度」老超快！醫揭 6皺紋元兇：表情太誇張、吃太甜太鹹

臉皮「拉扯過度」老超快！醫揭 6皺紋元兇：表情太誇張、吃太甜太鹹
臉皮「拉扯過度」老超快！醫揭 6皺紋元兇：表情太誇張、吃太甜太鹹

每日健康-每日都做得到的健康

隨著年齡的增長，老化是必然的事，但為什麼有些人肌膚看起來總是飽滿平滑，有人卻滿臉皺紋呢？醫師指出，日常飲食習慣喜歡重口味和甜食、吃太鹹，或是日常做臉部保養時過度拉扯，都會造成肌膚鬆垮出現皺紋。

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名漾玉璽中醫診所院長王心眉醫師在臉書粉專《王心眉醫師》提出以下6個加速皺紋生成的原因，愛美的女生千萬別再做了：

王心眉醫師 授權提供
王心眉醫師 授權提供
肌膚缺水

皮膚缺乏水分會讓細胞枯萎鬆弛、彈力下降、毛孔粗大，缺水久了就會形成不可逆的皺紋。所以預防皺紋，日常保濕相當重要。

熬夜

經常熬夜晚睡或是通宵不睡，會讓身體代謝變得緩慢，導致皮膚粗糙、臘黃、失去光澤、臉上也很容易長痘痘、皺紋與斑點。

吃重口味與甜食

飲食過於油膩、刺激、高糖，很容易誘發皮膚過敏、皮膚炎，也會刺激油脂分泌，堵塞皮膚毛孔，造成鬆垮與細紋。

喝酒、吃太鹹

前一晚如果喝太多酒、東西吃的太鹹，隔天早上起床會發現眼睛周圍水腫。這是因為身體積聚過多水分無法排出，所以肌膚比較薄的區域像是眼瞼就容易浮腫，浮腫後消退就容易產生鬆弛、脂肪堆積成眼袋。

臉部肌肉使用過度

臉部表情豐富的人會產生更多「動態紋」，時間久了就會形成「靜態紋」。愛笑的人易產生魚尾紋、法令紋；愛皺眉的人容易產生皺眉紋；喜歡挑眉的人容易有抬頭紋等；提醒愛美的人要注意一下表情管理。

過度拉扯皮膚

平時洗臉、卸妝、擦保養品、按摩「往上拉提」等動作，對臉部容易過度拉扯，不但無法改善鬆弛，反而產生更多皺紋。

王心眉警告，由於臉上的皺紋一旦生成就不容易消除，所以預防更勝於治療，想要凍齡的美眉們，就要稍微留意以上細節。

本文經 王心眉醫師 臉書粉專《王心眉醫師》授權報導

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