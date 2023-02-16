臉皮「拉扯過度」老超快！醫揭 6皺紋元兇：表情太誇張、吃太甜太鹹

我是廣告 請繼續往下閱讀
肌膚缺水
皮膚缺乏水分會讓細胞枯萎鬆弛、彈力下降、毛孔粗大，缺水久了就會形成不可逆的皺紋。所以預防皺紋，日常保濕相當重要。
熬夜
經常熬夜晚睡或是通宵不睡，會讓身體代謝變得緩慢，導致皮膚粗糙、臘黃、失去光澤、臉上也很容易長痘痘、皺紋與斑點。
吃重口味與甜食
飲食過於油膩、刺激、高糖，很容易誘發皮膚過敏、皮膚炎，也會刺激油脂分泌，堵塞皮膚毛孔，造成鬆垮與細紋。
喝酒、吃太鹹
前一晚如果喝太多酒、東西吃的太鹹，隔天早上起床會發現眼睛周圍水腫。這是因為身體積聚過多水分無法排出，所以肌膚比較薄的區域像是眼瞼就容易浮腫，浮腫後消退就容易產生鬆弛、脂肪堆積成眼袋。
臉部肌肉使用過度
臉部表情豐富的人會產生更多「動態紋」，時間久了就會形成「靜態紋」。愛笑的人易產生魚尾紋、法令紋；愛皺眉的人容易產生皺眉紋；喜歡挑眉的人容易有抬頭紋等；提醒愛美的人要注意一下表情管理。
過度拉扯皮膚
平時洗臉、卸妝、擦保養品、按摩「往上拉提」等動作，對臉部容易過度拉扯，不但無法改善鬆弛，反而產生更多皺紋。
王心眉警告，由於臉上的皺紋一旦生成就不容易消除，所以預防更勝於治療，想要凍齡的美眉們，就要稍微留意以上細節。
本文經 王心眉醫師 臉書粉專《王心眉醫師》授權報導
延伸閱讀
內褲「聞一聞」不臭就繼續再穿？ 當心下體異味、長痘、細菌感染！
夜貓子注意了！ 研究示警：熬夜恐增加罹患糖尿病的風險