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23歲女肚子痛急診就醫　竟遭醫宣告「要生了」

23歲女肚子痛急診就醫　竟遭醫宣告「要生了」
23歲女肚子痛急診就醫　竟遭醫宣告「要生了」

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】衛生福利部南投醫院日前為一位23歲孕婦緊急安排剖腹，順利接生3400g的男寶寶。其因為經期不定，且此胎比較不顯肚，所以忽略了懷孕的徵兆，而由於孕婦懷孕期間從來沒有做過產檢，是在清晨的時候肚子劇痛下至急診就醫，醫師一看已經破水多時，且有胎兒窘迫情形，緊急安排剖腹產，寶寶有胎便染色的狀況，但在接受治療後，目前母嬰狀況皆已穩定。

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關注自己身體變化　懷孕沒產檢危險性增

衛生福利部南投醫院婦產科顏稟嶪醫師提醒，女性應多關注自己的身體變化，也鼓勵家人間多觀察、關心彼此健康狀況，由於懷孕若沒有接受產檢是危險的事情，除了醫師難以充分掌握孕婦的整體狀況，若孕婦本身有其他疾病，若沒有事先穩定病情，嚴重可能會危害到母親及嬰兒的生命。

胎便吸入症候群　嚴重恐致命

顏稟嶪醫師指出，透過檢查發現胎心律改變且有羊水胎便染色之症狀，如果寶寶不慎將胎便吸入至氣管、肺部，有可能出現「胎便吸入症候群」，導致感染、肺部擴張不全、呼吸衰竭，甚至可能因嚴重缺氧窒息而導致心肺衰竭或缺氧性腦病變，危及生命。

掌握母嬰健康狀況　定期產檢莫輕忽

為了掌握母嬰的健康狀況，懷孕後規則產檢是相當重要的。國健署提供14次產檢，周全孕期照護，提供孕婦28週前每個月一次的例行檢查，29至36週每兩週一次的產檢；36週之後每週一次產檢服務；而高危險妊娠或妊娠併發症的孕婦會視個別狀況不同，增加不同的產檢內容。

顏稟嶪醫師提醒，定期產檢可以降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡，並減輕育齡家庭經濟負擔。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56777

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