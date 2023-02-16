23歲女肚子痛急診就醫　竟遭醫宣告「要生了」

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關注自己身體變化 懷孕沒產檢危險性增衛生福利部南投醫院婦產科顏稟嶪醫師提醒，女性應多關注自己的身體變化，也鼓勵家人間多觀察、關心彼此健康狀況，由於懷孕若沒有接受產檢是危險的事情，除了醫師難以充分掌握孕婦的整體狀況，若孕婦本身有其他疾病，若沒有事先穩定病情，嚴重可能會危害到母親及嬰兒的生命。
胎便吸入症候群 嚴重恐致命顏稟嶪醫師指出，透過檢查發現胎心律改變且有羊水胎便染色之症狀，如果寶寶不慎將胎便吸入至氣管、肺部，有可能出現「胎便吸入症候群」，導致感染、肺部擴張不全、呼吸衰竭，甚至可能因嚴重缺氧窒息而導致心肺衰竭或缺氧性腦病變，危及生命。
掌握母嬰健康狀況 定期產檢莫輕忽為了掌握母嬰的健康狀況，懷孕後規則產檢是相當重要的。國健署提供14次產檢，周全孕期照護，提供孕婦28週前每個月一次的例行檢查，29至36週每兩週一次的產檢；36週之後每週一次產檢服務；而高危險妊娠或妊娠併發症的孕婦會視個別狀況不同，增加不同的產檢內容。
顏稟嶪醫師提醒，定期產檢可以降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡，並減輕育齡家庭經濟負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56777
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