雞蛋漲價！陳吉仲揭穩定供蛋4措施：不用搶購也不用囤積

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1. 加強調度！從加工業者調度5%雞蛋，確保通路穩定供蛋！
2. 超市設立平價專區，確保平價蛋穩定供蛋！
3. 今年已超前部署提高進口種雞30萬隻，確保穩定供蛋！
4. 強化養雞場轉型升級對抗禽流感，確保穩定供蛋！
陳吉仲說明，「為確保蛋農合理利潤，產地蛋價會隨飼料成本而調整。過去飼料成本歷經兩波上漲，一是COVID-19疫情導致的船運成本提高，另一是俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲，所以蛋雞的飼料成本每公斤由11.2元上漲到17.3元，達到約54.5%的漲幅，這也是蛋價上升的原因」。
面對雞蛋漲價，陳吉仲指出，「面對這樣的雞蛋價格上漲，我們已經設立通路平價專區提供平價蛋、加強調度加工業者雞蛋給通路，確保消費者買的到雞蛋；透過提高種雞進口量達30萬隻、爭取延長玉米營業稅減免，來讓雞蛋產量恢復穩定；最後更要改善升級禽舍，以提升產蛋率。」
陳吉仲更強調，「這次禽流感來勢洶洶，全球都面臨嚴峻挑戰，我們努力做好禽流感的防疫工作，讓蛋價不像美日波動大。去年1月美國零售蛋價平均每顆是2.97元，因為禽流感撲殺了5,700萬隻雞，價格上漲至7.30元，漲幅來到145.8%。日本也因禽流感撲殺1,478萬隻，讓蛋價從每顆3.69元上漲至5.77元，漲幅達56.4%。台灣的禽流感防疫在農民和地方政府配合下，撲殺73萬隻，每顆蛋價格為5.28元，漲幅15.3%，價格波動最小」。（編輯：倪浩軒）