出國換護照擠爆！外交部：提改善措施大排長龍已不復見

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外交部指出，現場申辦民眾如果對書表填寫與申辦規定有疑問，仍可在領完號碼牌後依據領務局提供的檢查清單核對所攜文件有無符合規定，或可自行到旁邊的諮詢櫃檯詢問。領務局也在現場安排工作人員走動式服務，主動詢問送件民眾是否帶齊應備文件或需要協助，執行以來已大幅紓解排隊抽取號碼牌的人潮。
有關北棟3樓領務大廳人潮擁塞情況，外交部解釋，因為領取號碼牌的民眾自行聚集在大廳等待所致，領務局要加強呼籲已領取號碼牌的民眾多加利用設於南、北棟1樓大廳及北棟3樓大廳的等待人數螢幕看板觀看掌握需等候時間，或可利用手機掃描QR Code，連結至領務局官網的「『申辦護照/領取護照』現場等待人數」網頁，隨時查看目前受理號碼，等到號碼到所領號碼的100號以內，再到3樓領務大廳送件，以避免擁擠。
外交部指出，領務局將自2月20日起大幅增加網路預約名額至1,500件，開放預約時間也從20個工作天延長至60個工作天，到時完成預約民眾只要在預約時間到領務局報到並抽取號碼牌後依序遞件申請，這項措施應可以進一步紓緩大批排隊人潮。未來領務局也規劃將領照區域自3樓移至1樓，以擴大遞件大廳的空間，提供民眾更寬敞、友善的服務環境。