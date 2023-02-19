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謝和弦開譙前妻偷吃ØZI不起訴！檢察官曝關鍵原因

▲謝和弦（左）和老婆陳缃妮2021年結婚，感情很不錯。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord臉書）
▲謝和弦（左）和老婆陳缃妮2021年結婚，感情很不錯。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord臉書）

記者江芷稜/綜合報導

歌手謝和弦及前妻Keanna（戴一軒）鬧翻，2020年終於離婚落幕，與現任妻子陳緗妮（莉婭）再婚，孰料Keanna後續與ØZI爆發緋聞，讓他忍不住在社群平台開酸「現在一切終於真相大白」，諷刺前妻關係混亂，因此吃上官司，不過，他昨（18）日開心秀出判決書，獲判不起訴處分，蕭淑慎夫婦也留言恭喜他。

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▲謝和弦將提出訴願書。（圖／翻攝謝和弦臉書）
▲謝和弦當爸爸後，情緒變得更好。（圖／翻攝謝和弦臉書）
謝和弦當時痛訴前妻讓他戴綠帽，並檢舉送他進牢，「化身正宮被害者代表，踩著我的屍體往上攀爬」，但發文並未指名道姓，僅是對歌手ØZI新聞事件有感而發，被檢察官視為對社會事件的客觀評論，就算用詞尖酸刻薄，也很難認定出於惡意，所以不處訴。他得知後在臉書上致謝，「謝謝沒被謊言一再蒙蔽的檢察官，哈們」

至於陳緗妮在網路上公布Keanna的病曆，是為了澄清盜取病歷的罵名，發文時也遮蔽了個人資料，加上當事人曾自行把病歷資料提供給媒體，綜合證人的證詞大致相符，因此沒有盜取隱私的犯行，謝和弦夫妻都因罪證不足未起訴。

▲謝和弦曬出法院不起訴判決書，稱讚檢察官英明。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord臉書）
▲謝和弦曬出法院不起訴判決書，稱讚檢察官英明。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord臉書）
謝和弦夫妻這陣子錄製綜藝節目《11點熱炒店》，討論最希望另一半改正的問題時，陳緗妮透露老公心很軟，對歌迷要求來者不拒，曾經有網友被捲入他跟前妻的網路罵戰，宣稱因此挨告，想跟偶像借錢打官司，謝和弦大方送出勞力士手表，讓歌迷變賣賺錢，最後粉絲卻拿了名錶一去不回，讓她相當氣憤，希望老公以此為誡。


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