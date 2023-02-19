傳藍設「大局條款」針對徐巧芯？費鴻泰重申：不會打內戰
國民黨2024立委布局引關注，有媒體今（19）日報導指出，國民黨擬3月8日中常會通過「大局條款」，將優先提名現任立委。消息一出，使早已表態挑戰同黨資深立委費鴻泰，欲角逐北市第七選區立委提名的台北市議員徐巧芯就直言，遭自己人當成提防與打擊對象。對此，費鴻泰今下午受訪則說，他對大局條款毫無所悉，並再強調絕不會打內戰。
記者翁子竣／台北報導
媒體今報導指出，國民黨擬3月8日中常會通過2024立委提名特別辦法，黨中央研擬於辦法中設「大局條款」，若有非立委身分民選公職身分者欲挑戰現任立委，且若挑戰者與現任者支持度都通過門檻，黨中央將以提名現任立委優先。
若「大局條款」確定設立，恐阻連任議員參選立委。徐巧芯稍早在臉書發文表示，對於參加立委選舉，他只是想要一場公平的初選，「也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象」。不過，國民黨發言人林家興否認回應，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，盼外界不要捕風捉影。
談及此事，費鴻泰今受訪則說，對於新條款毫無知悉，且也未從被徵詢過，他已初選非常多次，競選對手只有自己，這個問題應去問黨中央，不要問他。費鴻泰也表示，他不對別人的事情做任何評論，只針對自己的事情扮演好自身角色，並再度強調他絕不會打內戰。