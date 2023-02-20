UBA／「小可愛」陳育緹開刀報銷　下一步投入WSBL

我是廣告 請繼續往下閱讀
108學年首度替世新封后，林蝶膺選冠軍賽MVP，109學年她原要提前投入WSBL戰場，最終仍續留讀完大四，再率世新二連霸，她也連兩季拿冠軍賽MVP。
林蝶說：「上階段預賽最後4場在世新，我有回母校看世新比，但這次複賽在紅館更重要，今天是第一次觀戰，世新既有陣容，除了大五的許玟瑄，大四的楊淑琄、林妘樺、陳筱涵及外援伊思尤瑪等人，曾跟我搭過兩、三年，其他多數低年級學妹較不很熟，但各有特色，團隊作戰也OK，看好可望延續霸業。」
教練何正峰證實，本季大六繼續延畢，但開季只打3場就傷膝的射手陳育緹，已在農曆春節年前動完手術，確定無緣最後一季UBA，她的下一個舞台，將是改披臺元女籃戰袍拚WSBL。
出身JHBL東泰高中的楊淑琄，此役三分、兩分，命中率都五成，她說：「好久沒這樣的投籃感覺，因預賽最後一階段我開始先發，但在世新自家球場的4連戰，得分都個位數，末兩役我們還2連敗給文化、臺師，昨天複賽首戰雖贏佛大，我也才拿6分，今天一戰把悶氣一次給吐掉。」
楊淑琄說，希望自己可以如倒吃甘蔗，隨著複、決賽，漸入佳境，一場比一場好，因本季已大四，得更珍惜每一場，前提及目標，肯定是世新四連霸。
楊淑琄過去3季得分都未破20，108學年大一菜鳥球季，預賽對臺北商大，她三分球6投中3飆19分，UBA迄今單場最高，大二最多分是預賽對臺體，三分球3投中3拿15分，上季大三最高分是複賽對臺科，三分球4投2拿給14分。
今天一戰寫本季最高，跟世新男籃大一菜鳥學弟陳將双一樣，也戴矯正牙套的楊淑琄說：「戴矯正牙套打球得很小心，有了陳將双衝撞後受傷，牙套整個刺破上唇的例子，往後更要注意，因誰都禁不起這樣子撞。」