UBA／菜鳥黃葶予建功　臺師大2連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季初入UBA的黃葶予，因右腳背韌帶撕裂，菜鳥球季的季初，整整養傷一個多月，預賽前兩個階段共7場都錯過，僅本月4日第三階段對佛大首嘗鮮，但也僅替補5分鐘，三分球1投1中拿到3分，也是UBA生涯首度及唯一進球、得分。
時隔兩星期，黃葶予一樣板凳出發，卻打出代表作，出身JHBL高市普門國中部、HBL北市陽明高中的黃葶予說：「今天出發前梁嘉音教練並沒跟我說，此役我要打，而是賽前公佈12人登錄名單時，我才知道有機會第2度上場。
她說，開始有點小緊張，第一節沒上，第二節第6分鐘教練換她，一來比數領先，二來不給自己壓力，機會來了就放開出手，得以在二、四節各飆進1記三彈，但命中率一般，5罰更只中2，得再加油。
黃葶予讀普門國中部時僅一百五十幾，高中3年也只長3、4公分，外加碰撞力不足，條件一般，乃至欠佳，最大利器就是三分球，國中畢業進HBL名校陽明，去年陽明畢業，本季進UBA老牌勁旅臺師大，都讓不少人跌破眼鏡。
特別是，高一、二黃葶予雖都在陽明12人正選，但高三最後一年，因陽明學妹次第接班，且不乏球星，含「最強女高中生」張聿嵐當家，人才濟濟，黃葶予因而被割愛，無緣連3季進12人正選，也錯過最後一年HBL。
畢業後黃葶予卻順利考上臺師大，得以有機會縱身UBA舞台，一戰展現自己的投射能力後，她抱持感恩的心，由衷表示：「陽明教練李台英、臺師教練梁嘉音，都是我這一生的貴人，我打球的條件這麼差，她們兩人都肯收我，我得繼續努力，才不會辜她倆這麼照顧我。」
第一節21：6，輸贏早定，臺師幾未遇抵抗就笑納2連勝，2連敗的臺科，「六金釵」都得分，李若瑋10分，艾郁婕9分11籃板，呂佳諺4分9籃板。