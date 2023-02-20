藍設「大局條款」擋議員戰立委？朱立倫斥：謠言止於智者
多名國民黨北市議員公開表態，有意角逐2024立委提名。未料，昨卻傳出國民黨研擬3月8日中常會通過「大局條款」，將優先提名現任立委，引外界質疑是擋議員轉戰立委。對此，國民黨主席朱立倫今（20）日駁斥，謠言止於智者，無謂放話、製造謠言，這沒有必要也不應該，並提到待南投立委補選後，才會來討論相關議題。
記者翁子竣／台北報導
媒體昨報導指出，國民黨擬3月8日中常會通過2024立委提名特別辦法，黨中央研擬於辦法中設「大局條款」，若有非立委身分民選公職身分者欲挑戰現任立委，且若挑戰者與現任者支持度都通過門檻，黨中央將以提名現任立委優先。
消息一出，隨即引發藍營基層炸鍋，已表態出征立委的北市議員徐巧芯、徐弘庭等人，也要求黨中央必須說明。國民黨發言人林家興則回應，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，盼外界不要捕風捉影。
談及此事，朱立倫今受訪也強調，謠言止於智者，對於這些無謂放話、製造謠言，和製造黨內困擾，這都沒有必要。他表示，國民黨會在3月4日南投立委補選後，才來討論相關議題，目前放出各種謠言，或意圖影響未來黨內選舉，這都不應該，大家應團結一致，一起往勝選目標努力。