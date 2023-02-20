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習才宣布抗疫勝利！杭州中小學生爆群聚　民憂疫情再起

▲杭州10小學生新冠肺炎感染症狀，進行檢測後為陽性，且軍屬首次感染。圖為杭州市一處核酸檢測站。（圖／翻攝自錢江晚報）
▲杭州10小學生新冠肺炎感染症狀，進行檢測後為陽性，且軍屬首次感染。圖為杭州市一處核酸檢測站。（圖／翻攝自錢江晚報）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中共中央政治局常務委員近日舉辦會議，中國國家主席習近平在會議上發表重要講話，稱中國已經取得疫情防控重大決定性勝利，「創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟」。但此話才剛說完，浙江杭州多所學校又發現多名學生陽性，學校也暫時停課的消息，引起大眾關注，更有民眾擔憂「新一波病毒又要來了嗎？」

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綜合中媒報導，19日晚上，杭州市西湖區的一間小學某個班級的家長群中突然熱傳家長通知書，通知上稱，該班級有10人出現發燒、喉嚨痛等新冠肺炎感染症狀，進行核酸檢測後均為陽性。為防止疫情擴散，該班級小學生於2月20至23日停課4天，無身體不適症狀並且檢測為陰性的學生於24日回校上課。

同一天，杭州拱墅區一所中學有多個班級的學生出現染疫症狀，而且感染的大多是先前未染疫過的學生，相關消息隨即在家長群組中熱傳。

另據杭州日報2月20日報導，杭州市疫情防控指揮部表示，目前感染情況涉及到杭州3所學校，分別是西湖區某國小共出現10例，均為新冠首次感染；拱墅區某中學共出現5例，均為新冠首次感染。另外，上城區某國小12名學生有發熱症狀，確定為流感聚集性傳播。報導稱，上述三所學校均已對涉及班級教學課程暫行調整。

不過杭州中小學生染疫的消息，再度引起中國民眾對新一波新冠疫情再來的擔憂。「#杭州兩所中小學出現新冠陽性學生#」20日時登上微博熱搜榜首位，引發關注。近期也有多名網友在社群網站上稱自己又開始發燒，擔心是否復陽，令不少人擔心「新一波病毒又要來了嗎？」

官方解釋稱，目前甲流、諾羅病毒感染也已經進入多發期，即便孩子出現發燒等症狀，也不一定是由新冠病毒引起，建議家長第一時間幫助孩子進行抗原檢測。

習近平先前在中央政治局常委會上稱，三年來中共取得了「抗疫決定性勝利」，將死亡率「保持在全球最低水準」。不過中共疾控中心流行病學前首席科學家曾光教授1月中旬曾預測，中國疫情發病高峰將持續2至3月。後續曾光表示，新冠疫情並沒有完全消失，只是進入「低水平流行階段」，仍需加強監測，個人應繼續做好防護。

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