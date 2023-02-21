UBA／李宜樺「大三元」助佛大開胡　臺科14三分空包彈

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此役一戰止敗，佛大累計1勝2敗，最後兩依逢臺師大、北市大，2連勝篤晉四強，如僅末役贏北市大，應也可晉級。教練楊淑淨說：「昨天回去當然有檢討單節拿1分，但要大家把記性變差，立馬忘掉，今天重新開始，也有做到。」
對連文鈴、李宜樺此役雙寫個人新猷，與佛大首勝輝映，團隊、個人雙贏，楊淑淨說，連文鈴預賽末役對臺科，最擅的三分球10中1只得5分，2天前複賽首戰世新9投中1拿6分，近況欠佳，回去後爆哭，前一戰對文化第一節4投中3拿11分，全場8投中4共得16分，次第找回感覺，並在此戰大爆發。
至於李宜樺，楊淑淨說，她與碩一學姊梁瑜玲搭雙衛，是後場最安定力量，畢業後將來是要挑戰WSBL超籃，但還有很大的進步空間，此戰飆出「大三元」，自我證明，也替她高興。
出身普門高中的連文鈴，是107學年HBL新人后，UBA上季菜鳥球季預賽對清大，三分球3投中2飆22分，兩年來最高，準決賽對臺師，三分球15投中5，單場最多，今天一戰兩項個人紀錄都翻新。
對自己這兩天大復活，她說：「有時候投不進，愈沒信心，乃至洩氣，也不只一次哭過，但教練說，射手就是要敢投，機會空檔來了把握，只要是合理出手，該投就果斷，高興今天有做到。」
同來自普門的李宜樺，妹妹李宜庭現也是普門高一「潛力股」控衛，過去她4度跟「大三元」擦身而過，含上季大二對清大13分10助攻7籃板，對世新11分10籃板8助攻，複賽對臺科9分9助攻10籃板，本季預賽對美和科大，13分9助攻8籃板，都是些微之差。