UBA／黃巧鈞關鍵三分彈　文化隊史30度四強

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靠第二節轟31分，上半場文化先44：45進逼，第三節黃巧鈞三分球，49：47首超，64：61領先進入末節，主角換成劉倩伶，她先球進加罰「三分打」，再連拿4分，這7分讓文化71：66站穩，且未再回頭，最高83：73差10分，北市大第一節就飆3記外線拿12分，但第三節末一度傷退的的「一姊」葉鈺琳回到場上，雖飆最後1枚三分彈，仍難平反，文化最終6分勝出。
連3場都熱機稍慢，前兩戰對臺科、佛大及北市大，第一節都落後，文化教練鄭慧芸說：「主控黃巧鈞確診加A流，雖慢慢恢復，但沒讓她打太久，跟她搭雙衛的曾萱儀，得多扛責，表現也很稱職，只是無獨有偶，連3場開局欠佳，幸都可次第追上贏球。」
黃巧鈞先發28分鐘，三分球6投中2得16分、2助攻，含第三節飆進領先及氣勢的超前分，堪稱關鍵一投，近兩季助攻后的她，本季唯無緣三連霸，但新科助攻后是隊友劉倩伶，黃巧鈞說：「很OK啊，個人獎其次，文化拿回冠軍更重要，至於自己，確診、A流一起來，很難熬，還好已撐過，應可慢慢正常。」
劉倩伶首拿助攻后，且再奪抄截后，生涯首度「雙冠后」，替補28分鐘拿18分5籃板4助攻，第四節初連7分最關鍵，她說：「當下我沒想那麼多，也沒算自己得幾分，連飆7分倒是少見，只要幫文化贏球就可以。」
曾萱儀先發24分鐘拿14分4助攻，連2場上雙，109學年HBL冠軍賽MVP 、上季UBA新人后郭虹廷，先發33分鐘12投中9，命中率達七成五，7罰7中更是開季第4次單場罰球全中，含預賽贏世新8罰中8，投籃把握性愈高。
北市大碩二「一姊」葉鈺琳三分球13投中5飆22分，繼預賽對清大的11投中7飆25分，本季次高，大四的王千云17分，UBA生涯首度上雙，郭靜雯15分、7籃板，大四中鋒廖瑋晴8分9籃板及生涯多的5阻攻。
複賽3連敗，教練錢薇娟重申，21、22日最後2戰力拚臺科、佛大，尋求重返四強的目標不變。