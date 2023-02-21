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UBA／台灣町田瑠唯　邱詠鈴率世新連6季4強

▲世新大學許玟瑄11分5籃板。官方提供
▲世新大學許玟瑄11分5籃板。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

開局就壓制、第一節23：6，末節初一度61：34領先27分，尋求四連霸的衛冕軍世新最終 74：54比預期輕鬆擊敗上季第二臺師大，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽3連勝，提前晉級，也是繼稍早文化先晉四後，106學年起連6季闖四強。

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世新教練何正峰說：「預賽小輸臺師主要受傷兵影響，賽前先設定，防守加壓，就算讓臺師第一得分手陳映慈飆30分，但壓低其他人，就有勝算，果真此役陳映慈雖飆23分，但只再讓陳靳豫萱拿10分，其餘悉為個位數，贏球水到渠成。」

何正峰說，世新進攻算正常、平均，單場74分一般，但把臺師壓制僅54分，意味防守決勝千里，另就是大一菜鳥後衛邱詠鈴，最後6分鐘替補上場，三分球3投中3貢獻9分，外帶3籃板1抄截，效率超高。

僅155公分，出身HBL名校金甌的邱詠鈴，前兩戰對佛大、北市大，各替補5分半鐘及11分鐘，一未得分一拿2分，今天板凳出發卻百步穿揚，三分線彈無虛發，她說：「雖是最後6分鐘才上，但前34分鐘我沒讓自己閒著，一直在做準備，因而上場後手是熱的，出手不必先熱機。」

109學年高二幫金甌重返失去6年的HBL八強。110學年上季高三最後一季，再助金甌連2季八強的邱詠鈴，球風另類，尤其既快又準，傳球助攻更是一絕，被喻是名聞國際的日本國家女籃162公分當家控衛町田瑠唯的翻版。

町田瑠唯2021東京奧運率日本隊首闖四強，準決賽贏法國更送出誇張的18助攻，得以闖晉冠軍賽才輸美國，但銀牌隊史最佳，之後她更赴美征戰WNBA，持續「162傳奇」。

邱詠鈴說：「町田瑠唯一直是我的偶像，我也試著學習她的招牌快、準，及絕秒傳球助攻的球風。」世新大四主控陳筱涵、大三後衛李盈潔，都欣見菜鳥小學妹的另方位身手，肯定她就是未來世新的後場接班人之一。

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