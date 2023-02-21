UBA／台灣町田瑠唯　邱詠鈴率世新連6季4強

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何正峰說，世新進攻算正常、平均，單場74分一般，但把臺師壓制僅54分，意味防守決勝千里，另就是大一菜鳥後衛邱詠鈴，最後6分鐘替補上場，三分球3投中3貢獻9分，外帶3籃板1抄截，效率超高。
僅155公分，出身HBL名校金甌的邱詠鈴，前兩戰對佛大、北市大，各替補5分半鐘及11分鐘，一未得分一拿2分，今天板凳出發卻百步穿揚，三分線彈無虛發，她說：「雖是最後6分鐘才上，但前34分鐘我沒讓自己閒著，一直在做準備，因而上場後手是熱的，出手不必先熱機。」
109學年高二幫金甌重返失去6年的HBL八強。110學年上季高三最後一季，再助金甌連2季八強的邱詠鈴，球風另類，尤其既快又準，傳球助攻更是一絕，被喻是名聞國際的日本國家女籃162公分當家控衛町田瑠唯的翻版。
町田瑠唯2021東京奧運率日本隊首闖四強，準決賽贏法國更送出誇張的18助攻，得以闖晉冠軍賽才輸美國，但銀牌隊史最佳，之後她更赴美征戰WNBA，持續「162傳奇」。
邱詠鈴說：「町田瑠唯一直是我的偶像，我也試著學習她的招牌快、準，及絕秒傳球助攻的球風。」世新大四主控陳筱涵、大三後衛李盈潔，都欣見菜鳥小學妹的另方位身手，肯定她就是未來世新的後場接班人之一。