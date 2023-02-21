【健康我+1】健康週報｜哪些食物傷胃？胃痛胃癌怎麼分辨？如何培養好隊友？打電動居然有好處？

傷胃食物有哪些？ 快記下！「這2類」食物容易使胃部不適胃本身具有良好的平衡機制，能分泌胃酸幫助胃蛋白酶消化食物，也會分泌鹼性黏液形成胃黏膜屏障，保護細胞不受胃酸侵蝕，然而，有些食物會刺激胃酸分泌過多、影響胃排空時間，破壞平衡，傷害胃部健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
到底是胃痛還是胃癌？ 醫：有「關鍵症狀」須提高警覺！奇美醫院家庭醫學部主治醫師蘇若荃表示，消化不良可能是某種消化系統疾病的症狀，包括胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膽結石、胰臟炎、腸炎；c或糖尿病控制不良、甲狀腺功能低下等；如果服用消炎藥物、抗生素與鐵劑等，都有可能造成腸胃道副作用。若民眾確診為上述疾病，並不會演變為癌症，不用過度擔心。
若是肇因於惡性腫瘤，除了上述消化不良的症狀，警示徵兆包含有55歲以上新發生症狀、合併有消化道出血、隨時間加劇的吞嚥困難、未刻意減重的體重減輕、不明原因的貧血等，若消化不良合併有上述症狀建議及早就醫，不可不慎。☛點我看新聞
婆媳問題關鍵在老公 如何培養好隊友？「我跟你媽掉水裡要救誰？」許多已婚男性會覺得卡在兩位女人之間無所適從，但其實婆媳問題的關鍵在於婆婆、媳婦和兒子的「三角關係」。男人要怎麼做才能化解糾紛、維繫良好家庭關係？諮商心理師石瀝新分享重點，包括太太主動提出需求，先生也別總是袒護母親，夫妻雙方多體諒與溝通，有助於改善婆媳問題。
婆媳問題古今中外皆有之。根據英國公佈的一項研究顯示，高達七成五的媳婦認為婆婆難以相處，只有一成五的女婿認為丈母娘難相處。在華人社會這個集體文化裡，婆媳問題相比於西方只會有過之而無不及。婆媳問題的主要原因是婆婆的妒嫉心理，且認為她們常被媳婦排擠和孤立，加上女性多半不想正面衝突，內心話憋久了，誤會就更難以化解。☛點我看新聞
孩子打電動有好處！ 國外研究：對認知、衝動控制有幫助許多研究指出，玩電動遊戲不只會影響視力，對於身心健康、社交能力也會產生負面影響，有些遊戲甚至會增加攻擊行為、暴力行為的發生，使犯罪率提升。家長擔心孩子打電玩不僅會耽誤課業，還會受到許多不良影響，因此禁止孩子接觸任何電玩遊戲。然而，美國國家衛生院（NIH）贊助的一項研究發現，玩電動遊戲對孩童的認知功能、衝動控制或許有幫助。☛點我看新聞
多囊腎遺傳率高達5成、患者恐中年就洗腎 今有藥物可精準控制台灣是「洗腎王國」，洗腎人口多達8萬，人口比例、年新增人數驚人，在國際排行榜上有名，而且洗腎者年齡逐年下降。造成許多人年紀輕輕就得洗腎的元兇之一，就是佔據洗腎人口比例5至10%的「自體顯性多囊性腎臟病」。臺北榮民總醫院內科部腎臟科主任林志慶提醒，多囊腎遺傳率高達50%，所幸今日已有多囊腎口服藥物可使用，鼓勵民眾若有家族病史、以及「壓、痛、血、染、石」徵兆，就要及早檢查，以利及早治療，有效延緩洗腎時間！☛點我看新聞
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56891
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw