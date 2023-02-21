李聖傑每天吃這個！私密保養法寶曝光　生日獻第一次

李聖傑日前入駐抖音開設官方專屬帳號，昨（20）日搶先在華納音樂首度開起「吃播」，也是他久違的在線上與粉絲近距離互動。令人驚喜的是，李聖傑宣布將在5月27日到馬來西亞雲頂開唱，門票於今（21）日啟售，而今天正是李聖傑生日，昨晚他也搶先與粉絲們度過生日，還分享了自己護嗓法寶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 許久未開唱的李聖傑，將在3月4日 於Zepp New Taipei 舉辦「李聖傑2023生日音樂會｜最美的遺憾」。為演出正如火如荼準備的他，趁著這難得的一天，玩起才剛開通的抖音官方帳號親自與粉絲直播互動，一邊吃晚餐一邊開播，開玩笑說：「聽說大家都很愛看『吃播』，果然今天晚餐吃串燒，發現每吃一串就增加100人！」而他直播時分享為了準備演出，近來除了盡量保持生活作息的正常，日常也不忘運動維持體力，唯一讓苦惱的是因為自己的經典歌太多，因此在篩選歌單時常感到難以取捨。▲▼李聖傑在生日開直播與粉絲歡度。（圖／華納音樂提供） 觀眾們在過程中也開始紛紛提問，其中當問到如何保養喉嚨，李聖傑不藏私表示：「最重要的是晚上要忌口，尤其忌吃甜食、水果，才能保持喉嚨亮度。」此外他更分享私人祕方，將「花旗蔘」加「珠貝」打成粉狀，每天早晚三匙，會覺得聲音很乾淨，但也提醒大家感冒的時候不能吃，會加重症狀。他笑說：「我3月4日前就靠這個祕方維持我的聲音了。」太甜！丁噹單身15年爆喜訊 勾小15歲鮮肉放閃曹雅雯自爆「險難產」！身心煎熬 3個月暴瘦10公斤詹雅雯用生命旅行！撐病體追白沙屯媽祖 近況曝光男星斷食7天瘦成「非法移工」 苦練越南話：被考倒