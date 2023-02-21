北市老人免費健檢　線上取號再預約掛號

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取號預約碼 後才約掛號臺北榮總說明，衛生局網路取號取得之號碼僅代表「具有預約掛號資格」，非掛號先後順序；另考量防疫需要，僅採網路掛號，未開放現場登記，亦無人工安排健檢時段，且一位長者僅能預約單一掛號時段，如掛號後有變更時間之需求，需自行取消掛號後再重新掛號，提醒長者注意。
特殊族群是具中華民國身分證且設籍臺北市且為臺北市政府列冊之特殊長者：「65歲以上獨居長者」、「低收入戶」、「中低收入戶」、「身心障礙長者」及「55歲以上原住民」五類。網路取號日期及時間是112年2月20(一)7時起至2月24日(五)19時止。而完成臺北市衛生局網路取號之特殊長者，優先於112年3月2(四)上午9時起至臺北榮總掛號網站網路預約掛號，額滿為止。完成臺北榮總網路預約掛號之特殊長者，於報到日務必攜帶：身分證、健保卡、問卷資料(提前郵寄或現場領取)、便管(提前郵寄或現場領取)，至一門診三樓家醫科門診區辦理受檢。原住民長者，另需攜帶戶口名簿正本。以上皆可到臺北市衛生局網路取號網址: https://aged.health.gov.tw。
先開放特殊資格 再給一般長者另外，具中華民國身分證且設籍臺北市年滿65歲長者之一般長者。網路取號日期及時間：112年3月2日(四)上午7時起，至3月8日(三)下午19時，額滿為止。可從臺北市衛生局網路取號網址: https://aged.health.gov.tw。完成臺北市衛生局網路取號之長者，於112年3月14(二)上午9時起至臺北榮總掛號網站網路預約掛號，額滿為止。網址：https://www6.vghtpe.gov.tw/reg/oldReg.do。
完成臺北榮總網路預約掛號長者，於報到日務必攜帶：身分證、健保卡、問卷資料(提前郵寄或現場領取)、便管(提前郵寄或現場領取)，依網路提示時間至一門診三樓家醫科門診區辦理受檢。原住民長者，另需攜帶戶口名簿正本。相關資訊以網頁上公告為主。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56854
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