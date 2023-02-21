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3萬人被關在收容所虐待、600人身亡！關鍵《影帶》揭真相

▲《8釐米：詛咒影帶》中，檢察官間有著「極祕檔案」，內容記載凶殺案真相。（圖／車庫娛樂）
▲《8釐米：詛咒影帶》中，檢察官間有著「極祕檔案」，內容記載凶殺案真相。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓恐怖片《8釐米：詛咒影帶》由徐現宇、趙敏京主演，釜山為故事背景，導演以真實事件「釜山兄弟之家福利院事件」為靈感進行創作。「釜山兄弟之家福利院事件」發生在1975年至1987年間，1975年韓國為了申辦奧運，進行打造乾淨城市的政策，「兄弟之家福利院」就在此時期建立，並和釜山市簽下委託合約，在當地警方的協助下強制收容多名遊民、殘障人士、孤兒，甚至連有家、有工作的民眾也被拘禁於此，根據韓國真相和解委員會調查結果，認為當時約有3萬多人被強制收留於福祉院，並在院方的強制勞動和虐待下，造成600多人死亡，此事件又被稱為「韓版奧斯威辛集中營」，是韓國近代史中最嚴重的侵犯人權事件，殘酷程度令人難以想像，且對被害人們造成難以抹滅的創傷。

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▲徐現宇飾演紀錄片製作人，努力尋找真相。（圖／車庫娛樂）
▲徐現宇飾演紀錄片製作人，努力尋找真相。（圖／車庫娛樂）
《8釐米：詛咒影帶》故事敘述在韓國檢察官之間有著與殺人事件有關，暴力殘酷尺度大、禁止外流的證據影像「極祕檔案」。製作人金秀燦（徐現宇 飾）得知錄影帶被封印在檢察廳地下保管室的傳聞後，意外獲得相關的錄影帶。錄影帶中所記錄的1992年東城莊旅館房間殺人案，與1987年峨嵋洞一家殺人案的真相。

尹俊炯導演表示：「我們以近代的『釜山兄弟之家福利院事件』和一些釜山旅館凶殺案為靈感，探究一起發生在30年前的凶殺案，會為30年後的今天帶來什麼影響，也思考著如何融入超自然的事物來構思本作。」

徐現宇在《8釐米：詛咒影帶》中飾演紀錄片製作人，為找尋遭封印的錄影帶內幕，意外身陷危機。徐現宇分享拍攝時令他感到恐怖的瞬間，他表示：「佩戴著微型攝影機拍攝時，緊張感如潮水般湧現。特別是我在最後一幕獨自跑進那個空間時，因為有要以攝影機環視整個空間的場面，對我而言那就像能看到幻影般可怕，是讓我感到十分害怕又起雞皮疙瘩的恐怖瞬間。」

女主角趙敏京也透露拍攝本作時的「副作用」，她說：「拍攝時很多地方既昏暗又陰森，當時下戲後在旅館就寢前，我會把燈都打開，並在絕對看不到鏡子的情況下入睡。」趙敏京也透露拍攝時最令她心驚膽戰的場面，「最可怕的是電影中的最後一個場面，拍攝時光線完全沒有任何光線，雖然只是一下下，但因為我得自己一個人待在那，所以覺得很恐怖！」

為了讓《8釐米：詛咒影帶》充滿更寫實的恐怖感，本作中出現的廢棄空屋與廟宇並非另外搭景而成，而是製作團隊四處奔波、交涉後所借到的場地，將讓觀眾體驗到出乎意料的極致恐懼。《8釐米：詛咒影帶》3月10日在台上映。 

▲《8釐米：詛咒影帶》以真實事件「釜山福祉院事件」為靈感拍攝。（圖／車庫娛樂）
▲《8釐米：詛咒影帶》以真實事件「釜山福利院事件」為靈感拍攝。（圖／車庫娛樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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