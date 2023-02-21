3萬人被關在收容所虐待、600人身亡！關鍵《影帶》揭真相

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尹俊炯導演表示：「我們以近代的『釜山兄弟之家福利院事件』和一些釜山旅館凶殺案為靈感，探究一起發生在30年前的凶殺案，會為30年後的今天帶來什麼影響，也思考著如何融入超自然的事物來構思本作。」
徐現宇在《8釐米：詛咒影帶》中飾演紀錄片製作人，為找尋遭封印的錄影帶內幕，意外身陷危機。徐現宇分享拍攝時令他感到恐怖的瞬間，他表示：「佩戴著微型攝影機拍攝時，緊張感如潮水般湧現。特別是我在最後一幕獨自跑進那個空間時，因為有要以攝影機環視整個空間的場面，對我而言那就像能看到幻影般可怕，是讓我感到十分害怕又起雞皮疙瘩的恐怖瞬間。」
女主角趙敏京也透露拍攝本作時的「副作用」，她說：「拍攝時很多地方既昏暗又陰森，當時下戲後在旅館就寢前，我會把燈都打開，並在絕對看不到鏡子的情況下入睡。」趙敏京也透露拍攝時最令她心驚膽戰的場面，「最可怕的是電影中的最後一個場面，拍攝時光線完全沒有任何光線，雖然只是一下下，但因為我得自己一個人待在那，所以覺得很恐怖！」
為了讓《8釐米：詛咒影帶》充滿更寫實的恐怖感，本作中出現的廢棄空屋與廟宇並非另外搭景而成，而是製作團隊四處奔波、交涉後所借到的場地，將讓觀眾體驗到出乎意料的極致恐懼。《8釐米：詛咒影帶》3月10日在台上映。
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