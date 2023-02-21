一咳旁人「怕感染」離遠遠　中醫四診辯證改善

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慢性咳嗽肇因「鼻涕倒流」 晚間睡覺更明顯台南市立醫院中醫部醫師周怡貝表示，慢性咳嗽通常指的是咳嗽超過三週以上而無法改善，造成慢性咳嗽最主要的兩大原因為「鼻涕倒流」及「胃食道逆流」。鼻涕倒流指的是鼻水往後流到喉嚨所致，可能會引起聲音沙啞、喉嚨卡卡感覺有痰、常清嗓子、夜咳、口臭等症狀，嚴重的話還可以引起耳鳴、耳朵有悶痛的感覺；而鼻涕倒流的原因則主要為「過敏性鼻炎」及「鼻竇炎」。
肺腎氣虛換季易發作 補肺益腎中藥調理經中醫四診辯證，蔡先生屬於肺腎氣虛的體質，故在治療上使用了補肺益腎的方藥，如玉屏風散、六味地黃丸；換季容易發作，多有外邪（風邪）因素，可再加上解表藥，如桂枝湯、柴胡桂枝湯。
此外，因蔡先生長期都有清澈鼻水，分泌物多而鼻涕倒流刺激喉嚨，引起咽癢及咳嗽卡痰，故還須酌加一些溫化痰飲、收斂的藥物。
寒熱虛實不同證型 需多方面評估治療經一個多月的中醫藥調養，蔡先生已無夜咳症狀，清喉嚨、咳嗽的頻率明顯降下，鼻涕也少了許多。
周怡貝表示，慢性咳嗽除了感冒以外還有許多原因，還是需要醫師多方面的評估。在平時生活的調理，除了要盡量避開過敏原外，也要注意平時的飲食習慣，季節交替、溫差大時也要注意保暖。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56837
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