接見美國眾議員訪團　蔡英文：持續共同捍衛民主自由價值

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總統指出，訪團議員都非常重視台美關係發展；眾議員康納為強化台美科技及經貿夥伴關係，在國會積極發聲；眾議員岡薩雷斯在2021年底台灣面臨嚴峻疫情挑戰時來訪，表達對台灣的支持。眾議員歐清傑長期反對威權主義擴張、堅定守護民主體制，也是台灣的重要友人；眾議員傑克森是推動美國民權運動的指標性人物，剛進入國會就來訪，對此台灣誠摯歡迎。
蔡英文說，這幾年來，台灣和美國在各領域持續深化交流，包括訪團眾議員關切的科技和安全議題，也不斷提升夥伴關係。例如在「台美科技合作協議」（STA）的架構下，建立先進半導體設計、製造方面的合作計畫；也在「台美科技貿易暨投資架構」（TTIC）下，推動5G通訊、再生能源等領域的合作。
蔡英文說，面對後疫情時代的挑戰，台美雙方可以發揮彼此的優勢，一起建構更具韌性的科技產業鏈。另在安全議題上，台灣和美國也持續加強軍事交流，未來台灣會更積極地與美國及民主夥伴合作，因應威權主義擴張和氣候變遷等全球挑戰。
蔡英文也代表台灣人民表達感謝，並表示在美國新國會開始之際，透過大家來訪，相信台灣和美國可以尋求更多的合作機會，持續共同捍衛民主自由價值，也一起為疫後經濟復甦貢獻力量。
康納表示，訪問團人數雖然不多，但都是重量級成員，也很重視對台灣的承諾，首先眾議員岡薩雷斯曾於海軍服役，派駐過伊拉克及阿富汗，是很有影響力的撥款委員會成員，受到跨黨派的尊敬；來自麻州的眾議員歐清傑則曾是海軍陸戰隊員，多次帶領海外作戰任務，目前是眾議院美中戰略競爭特別委員會的領導人之一，在科技議題上備受尊敬；而眾議員傑克森在進入國會推動人權、投票權、民權之前，就是美國民權運動的領袖，延續了其父傑克森牧師致力於社會正義及種族正義的優良家族傳統。
康納提到，這次訪問台灣，是為了確立台美之間的共同價值，即對民主及自由的承諾，昨日到立法院參訪，與跨黨派立法委員共進午餐，看到大家雖然持有歧見，卻能好好討論，甚至比美國國會更理性和平，這就是共享價值民主的實踐。
康納指出，此次來訪也要進一步強化台美的經濟夥伴關係，他代表加州矽谷選區，很高興有機會見到台積電創辦人張忠謀，共同討論如何在科技領域進一步深化台美經濟夥伴關係，當然也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。
康納說，在拜登政府領導之下的美國，持續尋求區域的和平，近日大家都在為前總統卡特祈禱，當代美國總統中，沒有人比卡特更能清楚表達人權及和平的願景，使美國在確立一中政策下，同時打造強化對台關係的相關政策，並鼓勵跟台灣有更多的對話，進一步強化台美的共享價值，此次訪台的目的，就是期盼立基於人權與民主，追求和平的願景。