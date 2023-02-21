車禍、撞擊後「一周內注意」！防內臟受損、內出血，確保生命安全。

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成人、孩童較易內傷部位：翁梓華醫師以車禍舉例，車禍後常見會直接送往急診並檢查各器官，小朋友常見內傷部位在胸腔、肺部，因為彈性、柔軟度較高；成人則以腹腔為主，肝臟、脾臟最為常見，腎臟、膀胱也有可能。
車禍沒事，返家後卻喪命?!在受到撞擊後，患者常見的觀察重點，不外乎是否骨折、皮肉傷、明顯疼痛、頭暈等不適，容易因此忽略了內臟受損，若內臟破裂、持續出血而不自覺，就有可能持續出血而導致器官壞死、甚至造成死亡。特別男性朋友可能對於疼痛、受傷較不放心上、較無感，或出於男性面子、不拘小節等因素，更容易認為沒事不用就醫。日前就曾有車禍當下認為沒事，返家後卻死亡的案例，提醒醒民眾務必當心。
就算有檢查也要注意！而雖說一般而言，急診醫師在得知患者遭受撞擊後，也多會視情況進行超音波等檢查，了解患者是否有內出血，不過有些較細微的損傷是有可能透過儀器也檢查不到的。因此呼籲民眾即便有就醫檢查，返家後也應注意自身體的身體狀況。
車禍、撞擊後「一周內注意」！防內臟受損、內出血確保安全。
黃金期＆特別注意族群：翁梓華醫師表示，人體受到撞擊後，前一周是觀察的重要黃金期，須注意身體不適，特別是有服用抗凝血劑者，因為凝血功能受到藥物影響，出血情況會比常人更加嚴重。而少數案例也有可能超過兩周，但較少見，因此兩周後若仍有不適也不可大意。
腦部、胸腔、腹腔症狀：翁梓華醫師也依頭部、胸腔、腹腔提醒各別症狀，腦部若有受損，除了頭暈、頭痛外，也有可能出現視力模糊、四肢無力，另也包括噁心想吐，若一天吐超過兩次就須注意。胸腔則可能撞斷肋骨、傷到肺部，除了胸痛外，也可能以胸悶、呼吸易喘表現。腹腔內臟觀察則主要以疼痛為主，若腹痛隨時間越來越明顯就得注意，而若感覺到身體越來越疲倦也應提高警覺，這有可能是因為內出血導致身體貧血而出現的疲倦。
撞擊後內臟受損並不罕見，留意症狀必要時急診治療！
翁梓華醫師分享，日前就有年輕男性車禍後急診，經超音波檢查後並無發現異常，但返家後腹痛遲遲沒有緩解，且越來越痛，經回急診後才發現腹腔已滿滿是血。所幸案例較年輕，稍能承受出血、撐得較久，在手術三天後便返家休養。
翁梓華醫師表示，其實撞擊後內臟受損在急診相當常見，幾乎所有急診醫師都會遇到，臟器受損並不是件罕見的事。提醒民眾若受到撞擊、車禍等，除了觀察是否骨折、有無皮肉傷、是否頭暈或頭痛之外，也要注意各臟器受損可能帶來的症狀警訊，以確保生命安全。
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