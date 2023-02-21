79歲慢性骨髓白血病翁　申請國外新藥獲新生

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血癌造成症狀 與血球出狀況有關一般來說血癌疾病造成病人的症狀，與其血球出狀況有關。李思錦醫師說明，如白血球異常，就容易感染、發燒、疲累，若血紅素下降，就容易貧血，若是血小板下降，則容易出血。
此外，慢性骨髓性白血病會有脾臟腫大的問題，病人會有腹脹、吃不下、食慾不振等相關症狀。
血液癌症治療 推陳出新標靶吳先生罹患的是慢性骨髓性白血病，屬於血癌的一種，目前的治療方式是以口服標靶藥物為主，健保已針對第一代、第二代口服標靶藥物給付，五年存活率可高達九成，但仍有部份病人無法得到緩解；針對這些無法使用標靶藥物控制的病人，可以使用干擾素治療、化學治療或進行異體骨髓移植。
李思錦醫師指出，吳先生是屬於少數使用一、二代標靶藥物效果不如預期的病人，十幾年來陸續更換標靶藥物，都無法達到疾病完全緩解。恰好得知國際藥廠提供第三代標靶藥免費恩慈藥物，就協助準備資料向國外申請，幸運通過審核；吳先生從開始服用新藥，服用半年後，疾病獲顯著控制，體力也變好。
癌症正確用藥控制 維持良好生活品質李思錦醫師強調，會有病人以為得到癌症就是不治之症，馬上會面臨死亡，但如果找到對的方法，一樣可以維持良好的生活品質、延長生命。慢性血癌疾病能靠服藥控制，但長期服藥對病人而言很辛苦，因此提醒病人要規則服藥，切勿自行停藥，如果病情已多年緩解，也有機會在醫療監測下進行停藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56834
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