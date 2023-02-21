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健檢發現脾臟腫瘤　微創「部分切除」保留免疫力

健檢發現脾臟腫瘤　微創「部分切除」保留免疫力
健檢發現脾臟腫瘤　微創「部分切除」保留免疫力

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】45歲李小姐職場上是拼命三娘，下班後更是三鐵高手，不料去年意外發現脾臟長腫瘤，醫師原建議全脾切除，避免腫瘤持續擴大，否則萬一腫瘤撐破血管造成腹內出血，恐怕會有嚴重後遺症，甚至有生命危險。

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透過脾臟手術　保留運動習慣

李小姐雖然不排斥手術，但她希望未來仍可保持高強度的運動模式，加上上網搜尋後，發現脾臟對於人體免疫力扮演十分重要的功能，因此期待能以部分切除取代全脾臟切除，經不斷搜尋相關資料，最後決定向亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰求助。

葉俊杰主任指出，脾臟位於腹腔內胰臟尾端，成人脾臟長度約7-12公分，主要是負責過濾血液、清除老化紅血球及免疫等功能，尤其脾臟具有宛如「空氣濾清器」的作用，可以清除體內病菌，尤其是有莢膜的細菌，如肺炎鏈球菌、嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌等易致死細菌，是人體十分重要的器官之一。

脾臟腫大原因　應透過斷層檢查確認

葉俊杰主任表示，脾臟腫大原因很多，包括嚴重撞擊出血、感染、紅血球結構異常以及癌細胞侵犯等，一旦開始腫大，脾臟就會逐漸壓迫到鄰近器官，產生腹脹、左腹痛或胸痛等症狀，因此需找出腫大原因對症下藥；經再次透過超音波及斷層掃描後，診斷患者疑似罹患「脾臟錯構瘤」。

微創腹腔鏡　維持原有免疫力

經考量患者本身需求及身體狀況後，決定以微創腹腔鏡執行「脾臟切除後合併自體移植手術」，先將脾臟全切除，術中確認無惡性病灶，再摘取正常脾臟部分約5塊、每個約4公分，採取自體移植方式植入腹部大網膜腔內，後續只要能保有25％的脾臟，就能維持原有免疫力，生活功能不受影響。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56836

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