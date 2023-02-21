睽違三年！　30國頂尖國標選手齊聚台北小巨蛋

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本活動報名至今已有來自臺灣、澳洲、奧地利、亞塞拜然、加拿大、中國、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、英國、芬蘭、德國、冰島、義大利、日本、哈薩克、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、泰國、烏克蘭、美國、澳門特別行政區及香港特別行政區等近30個國家及地區約300位的世界級國標舞好手來臺參賽，爭取高額總獎金。
除了精采絕倫的舞蹈演出，在臺北小巨蛋2樓迴廊設置攤商園遊會，有吃、有喝、有玩的闖關抽獎活動，並提供所有參與觀眾每人1張100元的園遊券，可以全額抵消費。
賽前記者會中邀請World Dance Organization (WDO)世界舞蹈組織總會會長 Mr. Arunas Buzikas親自訪臺與國內好手共襄盛舉，他表示：「臺北已經成為國標舞亞巡賽重要的一站，最好的舞者與表演在臺北小巨蛋共同競技。」
台灣選手包括目前國內雙人組的青少年選手陳柏澄與黃子盈、2022臺灣AL業餘摩登舞積分冠軍選手王甯弘與劉怡微、2022臺灣AL業餘拉丁積分冠軍選手陳楊奕與高聖玟、臺灣業餘組的明日之星選手李瑾曄與許妤謙，4對選手現場先舞出好彩頭，希望能在今年的賽事中贏得最佳成績。