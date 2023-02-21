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睽違三年！　30國頂尖國標選手齊聚台北小巨蛋

▲陳柏澄與黃子盈華爾滋表演。官方提供
▲陳柏澄與黃子盈華爾滋表演。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023年國標舞亞巡賽-臺北公開賽，睽違3年重返小巨蛋，將在2月28日登場。全新耗資70多萬打磨的國標舞地板第一次亮相，並可以在臺灣觀賞到一流國標舞選手競舞。

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國標舞亞巡賽是世界唯一的國標舞巡迴賽，臺北公開賽更是全國唯一吸引世界冠軍自掏腰包買機票來臺灣參賽的公開賽，本活動為世界積分賽、擁有鑽石級評審、提供將近300萬的高額獎金，還有世界一流的小巨蛋場館都是讓各國選手踴躍參與的原因，且今年活動精心安排6對世界巨星以6首表演舞作為壓軸演出。

本活動報名至今已有來自臺灣、澳洲、奧地利、亞塞拜然、加拿大、中國、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、英國、芬蘭、德國、冰島、義大利、日本、哈薩克、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、泰國、烏克蘭、美國、澳門特別行政區及香港特別行政區等近30個國家及地區約300位的世界級國標舞好手來臺參賽，爭取高額總獎金。

除了精采絕倫的舞蹈演出，在臺北小巨蛋2樓迴廊設置攤商園遊會，有吃、有喝、有玩的闖關抽獎活動，並提供所有參與觀眾每人1張100元的園遊券，可以全額抵消費。

賽前記者會中邀請World Dance Organization (WDO)世界舞蹈組織總會會長 Mr. Arunas Buzikas親自訪臺與國內好手共襄盛舉，他表示：「臺北已經成為國標舞亞巡賽重要的一站，最好的舞者與表演在臺北小巨蛋共同競技。」

台灣選手包括目前國內雙人組的青少年選手陳柏澄與黃子盈、2022臺灣AL業餘摩登舞積分冠軍選手王甯弘與劉怡微、2022臺灣AL業餘拉丁積分冠軍選手陳楊奕與高聖玟、臺灣業餘組的明日之星選手李瑾曄與許妤謙，4對選手現場先舞出好彩頭，希望能在今年的賽事中贏得最佳成績。

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