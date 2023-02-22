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UBA／慘！五人打滿全場　台科大單場只拿27分

▲臺灣科大艾郁婕8分12籃板。官方提供
▲臺灣科大艾郁婕8分12籃板。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

葉致彤前役對佛大第三節末撞到頸椎，舊傷復發，此戰戴著護圈隨隊，但只能替隊友加油，無法上場，因陳芷英膝傷動刀、「七仙女」變「六金釵」的臺科大，今天只剩5人可打，又成了「五門齊」，5人撐完全場，繼預賽很巧也是對北市大5人打到底後，本季、隊史第2次，最終只拿隊史最低的27分，27：80失利，苦吞4連敗，確定無緣四強，連2季排第六。

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大四看板中鋒廖瑋晴帶班的北市大，則中止3連敗開胡，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽第1勝，累計1勝3敗，末役今下午4時在臺北體育館，將與佛光大學卯上，一戰決定誰搭四強末班車。

葉致彤說，頸椎在高中代表北一女打HBL時傷過，一直未全好， 昨天一撞舊傷復發，已無法再撐下去，末役也不會上場。

教練陳忠誠無奈，卻只能接受，且全無調度的困擾，因僅有的5人都得撐40分鐘，既不會有上41分鐘、也不會只打39分鐘，「五門齊」說，如有機會打延長賽，她們寧可不要。

預賽前9場有陳芷英，僅有7人已撐得很辛苦，複賽再由「七六人」隊變「先發五人」隊，臺科教練陳忠誠坦然面對說，撐完最後一場對世新，下季可望有所期待。

陳忠誠說，下季臺科除有4個獨招名額，另有5個甄試名額，如都收滿，可一口氣新收9枚大一菜鳥，且本季既有的7人，陳芷英下季升大四，另6人都僅大二、大三，也即全數可再擔綱，合計肯定超過10人，乃至逾15人。

陳忠誠說，下季若有十幾人可用，且都是即戰力，他的調度不再捉襟見肘，繼這兩季都晉六強後，下季瞄準隊史第一個四強，並非全無機會。        

「五門齊」含隊長李若瑋、呂佳諺、王禹雯、陳佳妤，及昨天對佛大飆進4記三分彈飆25分生涯雙新高，但今天此役8分12籃板，也出現生涯最多12失誤，另類「準大三元」的艾郁婕，她們一致表示，雖抱樂觀態度以對，盡力、享受比賽，但真的撐得很累，期待下季有更多HBL畢業的好手加入臺科，成為學妹。

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