UBA／慘！五人打滿全場　台科大單場只拿27分

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葉致彤說，頸椎在高中代表北一女打HBL時傷過，一直未全好， 昨天一撞舊傷復發，已無法再撐下去，末役也不會上場。
教練陳忠誠無奈，卻只能接受，且全無調度的困擾，因僅有的5人都得撐40分鐘，既不會有上41分鐘、也不會只打39分鐘，「五門齊」說，如有機會打延長賽，她們寧可不要。
預賽前9場有陳芷英，僅有7人已撐得很辛苦，複賽再由「七六人」隊變「先發五人」隊，臺科教練陳忠誠坦然面對說，撐完最後一場對世新，下季可望有所期待。
陳忠誠說，下季臺科除有4個獨招名額，另有5個甄試名額，如都收滿，可一口氣新收9枚大一菜鳥，且本季既有的7人，陳芷英下季升大四，另6人都僅大二、大三，也即全數可再擔綱，合計肯定超過10人，乃至逾15人。
陳忠誠說，下季若有十幾人可用，且都是即戰力，他的調度不再捉襟見肘，繼這兩季都晉六強後，下季瞄準隊史第一個四強，並非全無機會。
「五門齊」含隊長李若瑋、呂佳諺、王禹雯、陳佳妤，及昨天對佛大飆進4記三分彈飆25分生涯雙新高，但今天此役8分12籃板，也出現生涯最多12失誤，另類「準大三元」的艾郁婕，她們一致表示，雖抱樂觀態度以對，盡力、享受比賽，但真的撐得很累，期待下季有更多HBL畢業的好手加入臺科，成為學妹。