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UBA／世新大學快意復仇　宋瑞蓁罰球失準破費

▲世新大學宋瑞蓁攻下10分。大專體總提供
▲世新大學宋瑞蓁攻下10分。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

世新大學靠防守贏球，最終以66：46中斷文化的開季14連勝，連兩天甜蜜復仇、連兩戰贏臺師、文化各20分，展現尋求四連霸的戰力，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽4連勝，躍居第一。

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世新繼108、109學年後，近4年3度拿複賽第一，再度四強賽頭號種子，準決賽首戰將碰上複賽第四、最終北市大與佛大的勝隊。

19冠得主文化，預賽11連勝、複賽3連勝，合計14連勝喊卡，本季12隊都有敗績，無全勝球隊，文化複賽及本季首敗後，累計3 勝1敗，六強賽最終戰將與同戰績的臺師卯上，決定複賽二、三名，但輸贏、排名，都不影響下月25日另場準決賽，雙方將再對壘。

文化今天此役只得46分，平了2012年3月11日的100學年冠軍賽，相隔11季文化的最低單場得分，比109學年預賽一樣對世新48：95輸球，全場只得48分還少2分。

世新12人上場11人得分，新外援吉芙16分17籃板「雙十」，許玟瑄6分及平本季個人最多的12籃板，大一菜鳥後衛宋瑞蓁先發20分鐘拿11分，本土球員唯一上雙。

「閃電俠」宋瑞蓁說：「準頭太差，尤其罰球，而依球隊規定，單場2罰都不中，得自掏腰包，請客喝飲料，人人有份，球員、教練各一杯，約莫要花900至1000元，儘管破費，但自己罰不準，怨不得別人。」

宋瑞蓁說，這並非第一次，高中披北一女戰袍打HBL也有過，但本季初入UBA，是迄今打13場來頭一遭，下次得加油。

教練何正峰說，跟前一場贏臺師只失54分一樣，今天還是防守出發，前3節都讓文化得分個位數，已先立於不敗之地，至於進攻，內外線、土洋平均發揮，拿66分雖不算高，但足夠贏球，連兩天扳回預賽2連敗給文化、臺師的兩城，有助於下月底小巨蛋決賽的信心提升。

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