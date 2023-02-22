UBA／世新大學快意復仇　宋瑞蓁罰球失準破費

我是廣告 請繼續往下閱讀
19冠得主文化，預賽11連勝、複賽3連勝，合計14連勝喊卡，本季12隊都有敗績，無全勝球隊，文化複賽及本季首敗後，累計3 勝1敗，六強賽最終戰將與同戰績的臺師卯上，決定複賽二、三名，但輸贏、排名，都不影響下月25日另場準決賽，雙方將再對壘。
文化今天此役只得46分，平了2012年3月11日的100學年冠軍賽，相隔11季文化的最低單場得分，比109學年預賽一樣對世新48：95輸球，全場只得48分還少2分。
世新12人上場11人得分，新外援吉芙16分17籃板「雙十」，許玟瑄6分及平本季個人最多的12籃板，大一菜鳥後衛宋瑞蓁先發20分鐘拿11分，本土球員唯一上雙。
「閃電俠」宋瑞蓁說：「準頭太差，尤其罰球，而依球隊規定，單場2罰都不中，得自掏腰包，請客喝飲料，人人有份，球員、教練各一杯，約莫要花900至1000元，儘管破費，但自己罰不準，怨不得別人。」
宋瑞蓁說，這並非第一次，高中披北一女戰袍打HBL也有過，但本季初入UBA，是迄今打13場來頭一遭，下次得加油。
教練何正峰說，跟前一場贏臺師只失54分一樣，今天還是防守出發，前3節都讓文化得分個位數，已先立於不敗之地，至於進攻，內外線、土洋平均發揮，拿66分雖不算高，但足夠贏球，連兩天扳回預賽2連敗給文化、臺師的兩城，有助於下月底小巨蛋決賽的信心提升。