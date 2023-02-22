各科手術後怕沾黏？醫指３方向預防，術後保養也很重要！

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沾黏其實是出於「癒合機制」：李君豪醫師表示，沾黏是各項手術後常見問題，不過其實也是個身體的恢復機制，身體受傷後會發炎，接著結痂、癒合，正如人體外部皮膚受損時一樣，不過若是發生在人體內就可能出現沾黏，如同外部傷口黏上膠布一般。
沾黏對身體的影響：沾黏約術後1-2周會達到高峰，部分族群會隨時間約1-3個月消退，但也有一部份人會持續沾黏，便會影響沾黏部位或周遭。例如腸沾黏可試想水管彼此黏住，會影響腸道蠕動。關節沾黏會影響關節活動。若是沾黏到神經則會出現知覺異常的情況。
腸沾黏最麻煩？沾黏通常以腹腔腸道沾黏最為麻煩，因為器官總長度較長、面積廣，情況較輕者會出現腹痛，較重者可能影響食慾、飲食會吐、無法排氣、引起便秘等，更嚴重就有可能腸道破裂、引起敗血症、危及生命安全。
防範手術後沾黏影響身體，醫教術前、術後這樣做！
術前可用「防沾黏」產品：沾黏預防之道，李君豪醫建議手術前可使用防沾黏、抗沾黏產品，約可降低3-5成的機會和強度。這雖說看似理所當然，但也未必每個人都能使用，例如腸道本身就已有感染等問題，使用防沾黏可能使得術後阻塞更嚴重，會需評估使用與否的風險。
可考慮微創手術：若患者情況允許，也可以微創手術進行，因是微創，對身體造成的傷害較低，可大幅降低沾黏發生率，對於患者也是較好的選擇之一，術前也可和醫師詳細討論。
術後可多留意日常保養：李君豪醫師表示，目前即便醫學進步也尚未有能完全防範沾黏的方法，因此術後也會多鼓勵患者可以多活動、多運動，減少沾黏的機會。另外若是防範腸沾黏造成腸道阻塞，也會建議採高纖飲食、多喝水，盡量讓腸道暢通，以避免稍微的腸沾黏就造成阻塞，又更進一步影響整體腸道。
術後留意身體狀況防沾黏！有哪些方法可治療或改善？
沾黏可以如何治療？若身體真出現沾黏，檢查其實也不易看出，僅能在有症狀出現時檢查並予以適合的治療。李君豪醫師表示，若沾黏僅是出現不適症狀，通常會以止痛藥等藥物進行保守治療，若已經影響身體正常運作便手術治療，不過因為沾黏的手術治療畢竟也是一項手術，也可能再因此出現下一個沾黏。
可用止痛藥或薄荷油？李君豪醫師也提醒，若民眾真的出現沾黏，在還能忍受範圍內是可以吃止痛藥、擦薄荷油等方式緩解疼痛，這如同前述目的在緩解可能輕度沾黏不適。但若是吃了一次止痛藥沒有緩解、甚至越來越痛，或是腹腔手術後出現無法排便、無法排氣等，恐怕問題就沒有想像中的那麼簡單，就建議盡早就醫檢查為佳，以避免情況惡化。
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