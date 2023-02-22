5/15部分負擔新制將上路！　健保署：藥品、急診調整先行

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一般門診藥品 維持藥費100元以下免收本次擬訂新制的內容，調整包括門診就醫的藥品及急診就醫的部分負擔。門診藥品分為一般門診藥品處方箋及慢性病連續處方箋，其中一般門診藥品部分負擔的收取方式，在地區醫院及基層診所仍維持藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院收取藥品部分負擔20%，最多收300元。
慢性病連續處方箋 第2次部分負擔免收而為了鼓勵病情已穩定的慢性病人至基層診所就診，慢性病連續處方箋部分負擔的收取方式，基層診所仍維持免收；醫院(醫學中心、區域醫院、地區醫院)第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔， 但第2次以後調劑維持免收。
調降急診檢傷分類 部分負擔收取有改變在急診部分負擔方面，在醫學中心及區域醫院，調降急診檢傷分類 「第1-2級」部分負擔，分別從450元、300元調降為300元、200元，「第3級」維持550元、300元，「第4-5級」從550元、300元調高為 800元、600元。
法定免部分負擔資格者 均不受影響本次部分負擔調整，在民眾就醫行為不改變下，近6成7民眾不受影響，近1成7的民眾全年影響金額為200元以下。對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響；另對中低收入戶與身心障礙者維持現行收取方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56872
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