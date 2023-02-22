蒲亭親撰國情咨文！先批西方挑起戰爭　又宣布恢復核試爆

拜登有「毀滅台灣」計劃？美名嘴發推爆料　外交部回應了

▲美國媒體人稱有白宮內部消息指出，美國總統拜登在白宮內部談到了「毀滅台灣計畫」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體人稱有白宮內部消息指出，美國總統拜登在白宮內部談到了「毀滅台灣計畫」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統拜登上任以來頻頻爆出失言風波，包括訪日時突喊美國會保衛台灣，演講時說兒子在伊拉克犧牲，助選時稱將解放伊朗，及講錯美國州數等，屢屢引發爭議。拜登近來又被爆出，在白宮內部談到了「毀滅台灣計畫」（plan for the destruction of Taiwan）。

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美國華府廣播節目著名主持人尼克森（Garland Nixon）在推特上發文表示，有白宮內部消息人士透露，當拜登被問及有什麼比「新保守烏克蘭方案」更加災難性的事情時，竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

該貼文曝光之後，隨即引發網友討論，「難怪波克夏（Berkshire）匆忙賣掉大部分的台積電股票」、「永遠不要低估拜登搞砸事情的能力」，不過也有網友質疑「有任何消息來源？無論政治立場為何，都沒有任何新聞報導？」、「有任何連結嗎？」，還有網友翻出過去尼克森的推文，大酸「哪天有CIA內線消息也不意外了」。

我國外交部也在22日針對此事回應，強調該消息來源完全未經查證，指出以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定的支持與對台灣的堅定承諾來看，也絕非事實。

外交部提醒指出，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，藉由引述聳動貼文，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

此外，外交部說明，多年以來強化台美關係一直是美國跨黨派共識，美國歷屆政府均恪守《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的相關承諾。拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」，不僅已8度宣布對台軍售，落實軍售常態化，近期更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場。

另外，外交部提到，台灣與美國堅定的夥伴關係，因彼此在區域和平穩定與繁榮的共同利益，以及對民主、人權等共享價值的堅定信念，而日益密切。展望未來，奠基在穩健基礎與強勁動能上的台美夥伴關係，仍將持續提升。

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