高齡+患有子宮肌瘤幾近生育無望！　2方法克服喜獲寶寶

我是廣告 請繼續往下閱讀
海扶刀手術消融肌瘤 佐以人工試管嬰兒海扶刀中心負責人鍾國騰醫師發現，案主肌瘤位置壓迫子宮腔，可能導致胚胎不易著床，受孕率恐偏低。考量案主諸多因素，建議先以海扶刀手術消融肌瘤預後體力恢復快，對子宮造成的傷害比較小；之後再佐以人工試管嬰兒不孕症治療，如此為高齡且子宮肌瘤患者最佳的治療選擇，且大幅提升受孕率。
高齡加上子宮肌瘤 99%自然受孕失敗生殖醫學中心負責人李世明醫師解釋，台灣年過4旬的婦女近5成有子宮肌瘤的問題，但多數為良性，不一定要動刀，除非其位置壓迫到靜脈或子宮內膜。根據臨床經驗，40歲高齡加上子宮肌瘤，自然受孕99%幾乎不會成功，此時會建議改採人工方式進行；因子宮肌瘤過大或生長在子宮腔內，壓迫到輸卵管、血管或子宮內膜，導致血循不良，進而受孕率降低，且有早產及流產的風險。
不孕症試管療程 2個月成功懷孕在求子心切的渴盼下，術後3個月接受不孕症試管療程。在忍受打針植入胚胎的疼痛與辛勞下，李世明醫師為其提取出10顆卵子，並進行培養，植入2顆優質的胚胎，甫2個月一舉成功懷孕，喜悅之情溢於言表。
一度胎位不正 剖腹產手術產下健康女嬰爾後，李世明醫師再轉介回給鍾醫師接續後續產檢及生產事宜。但在例行產檢下，竟發現產婦有胎位不正（橫位產）之情形，ZOE媽媽心情又再度憂傷起來，害怕憾事可能再度上演。為確保母體與胎兒的健康與安全，團隊決定採剖腹產手術，ZOE媽媽於今年1月9日產下3079克健康女寶寶。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56843
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw