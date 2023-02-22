54歲婦擔心再中風　「電燒」擺脫心房顫動風險

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心房顫動無症狀 腦中風死亡率高3.5倍奇美醫學中心心臟血管內科醫師林志憲指出，心房顫動(atrial fibrillation)的發生是因為左心房失去規則收縮的節律，並且快速且不規則的顫動，速度可達每分鐘300次以上，心房顫動常見的症狀有心悸、胸悶、呼吸喘、頭暈或無力，也可能毫無症狀，有許多病人是因為腦中風就醫才發現自己有心房顫動。
而心房顫動的病人腦中風機率是正常人的3至5倍，根據歐洲心臟協會2020年公布的數據，約20%至30%的腦中風和心房顫動有關，其死亡率更是正常人的1.5至3.5倍。
「心導管電氣燒灼」三維立體定位 阻斷異常放電心律不整林志憲說明，心房顫動的治療重點為控制心律和預防中風。「控制心律」即恢復正常竇性心律，是心房顫動治療的最佳結果，可使用適當藥物減緩心跳速率；而「預防中風」為根據病人的中風風險，給予適當的口服抗凝血藥物，以減少血栓形成，降低腦中風的機率。
抗心律不整藥物是控制心律的第一線治療，但藥物的副作用和缺乏長期療效是其缺點，一般而言，藥物的長期療效僅五成，換言之，有一半的病人在藥物治療下依然會面臨到心房顫動復發情形。而今對於藥物控制不佳或無法耐受藥物副作用的病人，除了抗心律不整藥物外，奇美醫學中心從111年3月引進心導管電氣燒灼手術(catheter ablation)幫助病人控制心律，該手術利用三維立體定位系統，透過定位導管精準定位出心臟內的異常放電位置，再使用電燒導管針對異常放電位置進行電燒，可有效阻斷異常放電造成的心律不整。
心跳忽快忽慢、不規則 應立即就醫檢查林志憲最後也提醒，如果出現心跳忽快忽慢、不規則等心律不整的症狀，應立即尋求專科醫師做進一步檢查。若有心房顫動的病友，務必規則服藥，積極控制心律，以避免發生腦中風而抱憾終身。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56841
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