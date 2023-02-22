魚頭魚皮是重污染部位！　醫師提「吃魚指引」：避免食物鏈頂端的魚

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但由於海洋重金屬污染日益嚴重，大型洄游、掠食性海洋魚類因活得久且在食物鏈頂端，因此體內累積較多戴奧辛、多氯聯苯及多種重金屬。其中「甲基汞」尤其受到重視，「汞」也就是「水銀」，長期累積會嚴重影響「大腦及神經系統發育」，造成智力以及記憶力障礙等問題，也會影響免疫系統、肺、腎、皮膚、眼睛等。人類「甲基汞中毒」的表現為口齒不清、步態不穩、耳聾、失明、身體扭曲、痙攣、精神錯亂以致死亡。
林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢醫師在臉書粉專《Dr.Le 李柏賢》指出，由於人體內的有機汞大多是由攝取魚類海鮮而來，因此，吃魚的同時也要注意汞含量。在此李柏賢整理出FDA 在2021年10月更新的「對汞（水銀）危害敏感族群的吃魚指引」（敏感族群是指孕婦及育齡婦女以及1至11歲小孩），依照汞含量將海鮮分為「最佳」、「良好」和「應避免」3大類：
最佳選擇 ： 汞最少
吳郭魚、淡水鱒魚、正鰹（skipjack tuna, 90%被做成鮪魚罐頭, 淡鮪魚light tuna）、烏魚或鯔魚、鮭魚、沙丁魚、大西洋鯖魚、太平洋白鯖魚、淡水鱸魚、海水驢魚、鯧魚、鯰魚、鱈魚、狹鱈、無鬚鱈、黑線鱈、比目魚、鰈魚、沙鮻（沙腸仔、whiting)、鯡魚、鰣魚、鯷魚、大西洋黃魚、狗魚、美洲河鯡、白魚、鰩魚、胡瓜魚、蛤蜊、牡蠣、螃蟹、龍蝦、小龍蝦(螯蝦）、扇貝、蝦、花枝。
良好選擇：汞次之
石斑魚、鯉魚、鬼頭刀、鮟鱇、大比目魚、長鰭鮪（albacore tuna, 白鮪魚white tuna）、黃鰭鮪、石頭魚、黑鱈魚、藍魚、水牛魚、羊鯛、鯛魚（snapper)、西班牙鯖魚、海銀花驢魚、小鱗犬牙南極魚（巴塔哥尼亞齒魚、智利海鱸魚）、大西洋方頭魚、斜紋犬石首魚（weakfish)、太平洋黃魚（白黃魚）。
應該避免：汞最高
國王鯖魚、旗魚、劍魚、鯊魚、大目鮪、墨西哥灣的方頭魚、橘鱸(長壽魚, Orange Roughy)。
以上提到許多台灣不常見的魚，民眾只要關注一些我們常吃到的海鮮就好，且分類也會隨不同區域工業排汞造成海洋污染而有所改變。
根據該建議，一份魚肉（4盎司相等於113.40克）大約為手掌心大小：
- 一般成人建議每週2份魚肉；
- 懷孕或哺乳每週從最佳選擇名單中選吃2至3份，或良好選擇名單中選吃1份；
- 1至11歲小孩每週建議選吃2份最佳名單中的魚，而小孩一份的量會隨年齡而異。
· 4至7歲：2盎司
· 8至10歲：3盎司
· 11歲以上：4盎司
此外，台灣食藥署在2016年12月也有相關建議 ，敏感族群訂為孕婦、孕齡婦女以及1至6歲兒童，1份魚肉相等於35公克（可食生重），目視約為成人三指併攏後之大小及厚度：
- 孕婦及育齡婦女每週宜至少均衡攝食7至9份（245至315公克）各種魚類。 避免攝食鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚，如攝食，每週以攝食不超過2份（70公克）之旗魚、鮪魚及油魚，或每週攝食不超過1份（35公克）之鯊魚為宜；
- 1至6歲兒童，1至3歲每週宜至少均衡攝食2份（70公克）的各種魚類；4至6歲兒童每週宜至少均衡攝食3份(105公克）的各種魚類。 避免攝食鯊魚、旗魚、鮪魚、油魚。如攝食，每個月以攝食不超過1份（35公克)為宜。
雖然汞對於一般成年人的影響比敏感族群小，但仍不建議常吃大型洄游性掠食魚類，並要避免食用魚頭、魚皮、內臟、脂肪等污染物濃度較高的部位。
總的來說，體型愈大、壽命愈長、食物鏈愈頂端的魚，含汞愈多；備孕、懷孕中、哺乳中和1到11歲小孩應該多吃魚，但應該選低汞的中小魚，避免迴游掠食性高汞大魚。
本文經 李柏賢醫師 臉書粉專《Dr.Le 李柏賢》授權報導
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