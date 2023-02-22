好癢好癢！皮膚醫曝「逾20種致癢食物」　巧克力、優格、多種健康蔬果都上榜

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過敏症狀的兇手：組織胺
吳明穎說明，組織胺（histamine）是人體內正常製造合成的一種化學訊息物質。若免疫系統遇上潛在的過敏原，像是花粉、海鮮、灰塵、塵蟎、寵物的毛等，會刺激肥大細胞釋放出組織胺進入到血流中，進而導致後續的免疫反應，如血管水腫、癢、流鼻水、或胃酸分泌等。
過多的組織胺會帶來許多類似過敏的症狀，像是眼睛紅、癢；出現鼻塞、流鼻水、鼻子癢；或是在皮膚上出現紅紅突起的風疹塊、癢疹等。
促進組織胺釋放的食物
當血流內的組織胺愈多，免疫反應會愈嚴重，因此，減少細胞分泌的組織胺釋放進入血流中，便能減緩過敏的症狀。
在我們日常的飲食中，就有一些食物會促進組織胺的釋放，而巧克力就是其中之一。除此之外，酒類、某些水果如香蕉、番茄、木瓜、草莓、鳳梨、柑橘等、堅果類、富含咖啡因的飲食以及各式加工食品，都是會促進組織胺釋放的食物，吳明穎提醒各位「癢癢人」都要小心。
富含組織胺的食物
體內的組織胺濃度，除了由細胞自行分泌外，也有很多是「吃進去」的！若是食物放的時間久了，或有變質、發酵的情況，組織胺的濃度就會愈高。因此，像是越沉越香的美酒，發酵製成的優格、酸菜，或是各式煙燻加工食品都含有高濃度的組織胺；另外帶殼海鮮、青皮紅肉的魚肉、以及看起來很健康的酪梨、茄子、菠菜、香菇、醋等，也都富含組織胺。
所以如果覺得自己常有類似過敏的症狀，例如鼻塞、慢性蕁麻疹，可以試試看少吃以上所提到的食物，以減少症狀或吃抗敏藥的機會。不過吳明穎強調，體內的組織胺濃度不太可能在短時間內有劇烈的變化，所以實行「低組織胺飲食治療」需持續約30天左右才能看到效果。
本文經 吳明穎醫師臉書粉專《皮膚科 吳明穎醫師》以及IG《muni_woo》授權報導
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