義大利面臨乾旱危機！水都威尼斯運河乾涸 河床只剩污泥
位於歐洲的義大利威尼斯運河乾枯見底，原本穿梭在水都威尼斯的貢多拉船等水上交通全數擱淺，氣候單位表示這得歸咎於乾旱天氣和潮汐變化，當地多條河流和湖泊也面臨嚴重缺水，義大利至少需要50天的降水，水位才能恢復正常，否則恐將再度面臨乾旱危機。
國際中心楊智傑／綜合報導
歐洲水都威尼斯近期潮汐水線異常低，受到降雨量過少、高壓系統籠罩、乾旱天氣等因素下，運河幾乎見底露出泥濘。觀光客必搭的貢多拉船與救護船等交通工具更無法通行。
過去威尼斯深受「水患」困擾，每逢漲潮就會導致知名景點聖馬可廣場、鳳凰劇院等地化為一片汪洋，再加上海平面上升的全球性危機，威尼斯的水災情況日趨嚴重；然而全球暖化的問題同樣造成當地面臨氣候危機，根據義大利「國家研究委員會」氣候專家帕斯奎（Massimiliano Pasqui）表示，義大利自2020年至2021年冬季都是缺水狀態，義大利境內最長的河水水量比起往常少了6成，加爾達湖（Garda）水位更一口氣降到歷史新低。
帕斯奎指出，今年冬天阿爾卑斯山的降雪量，不及過去正常的降雪量，義大利多處湖泊與河流嚴重缺水，至少還需要有50天的降雨量才能幫助當地恢復正常。慶幸的是，最新氣象預報顯示，近期阿爾卑斯山將迎來降雨與降雪，有望短暫緩解水量不足的現象。