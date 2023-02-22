與孩子談「性」好難？　國建署提「爸媽必學4招」

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談論「性」議題 爸媽可以試著這麼做國民健康署提供家長與孩子溝通的4招技巧，讓您與孩子在談論有關「性」相關的議題時不再難以開口，讓孩子願意主動說出他（她）的想法，建立親子間的正向溝通模式：
1.傾聽孩子想法，降低不信任感：對於孩子的優點及表現良好處，可以不吝嗇地給予正向讚美或獎勵，使他們更加願意主動與您分享，並盡量避免給孩子有不信任的負向回饋。
2.尊重孩子意見，不下權威禁令：先站在孩子的立場，了解孩子的需求及主要訴求，尊重孩子有自己的想法，再一起討論彼此都可以接受的作法，尤其當雙方意見不同時，避免斷然以家長在家庭中的優勢地位加以禁止。
3.保有同理心，不擅自替孩子做決定：青春期的孩子開始重視自己的自主權，家長們可以站在孩子的立場試著去同理孩子的想法及感受，並以他們的角度去思考及處理問題，若在合適的範圍內建議讓孩子們自己做決定，家長可從旁擔任輔佐角色，以避免沒有告知就擅自替孩子做決定的衝突情境。
4.善用「我訊息」，取代直接責備：與孩子對話時可以透過「我訊息」來向孩子表達自己的期待或感受，例如：「這麼晚了還沒回家，我會很擔心你的安全」，並盡量避免「你」開頭的責備語句，例如：「你怎麼這麼晚回家？你又跟誰去鬼混了？」。
國健署「愛可以輕鬆說」 微電影你溝通為提升家長與孩子間之溝通技巧，國民健康署製作「愛可以輕鬆說」微電影，透過情境示範展現親子間討論感情議題可能產生的衝突，及降低溝通障礙的方法，並在良好的互動中，享受親情的美好關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56839
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