3月起入境、接觸者不再提供「免費快篩」　莊人祥曝有3原因

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記者會改週四1次 入境、接觸者不提供公費試劑疫情呈現下降趨勢，指揮中心指揮官王必勝日前提到，疫情記者會召開時間將進行調整。而2月20日王必勝便宣布，記者會從每週一、四召開，改為每週一次，於週四下午2點舉行，但若有緊急事件，或有臨時政策須宣布，將另行通知召開臨時記者會。
此外，原先入境人員可於入境時自行領取1劑快篩試劑，而確診者的密切接觸者也會由衛生局提供1劑家用抗原快篩試劑做使用，但指揮中心宣布，這項服務將到2月28日止，日後將不再提供服務。
指揮中心表示，自3月1日起將停止提供入境人員及確診者密切接觸者家用抗原快篩試劑，民眾如有快篩試劑需求，可至各通路（如藥局或有販售快篩試劑之超商／零售通路）自行購買。
停止提供公費試劑 莊人祥曝3原因其中入境人員以航班表定抵臺時間為準，確診者之密切接觸者則以確診者隔離起始日為準，將自3月1日起，停止提供入境人員及確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑。
指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，主要是因為目前0+7自主防疫篩檢頻率已從過去的每2天快篩1次，改為有症狀再篩檢，再加上目前國內快篩試劑的取得管道，除了有實名制之外，超商、大賣場等都有快篩試劑，民眾要購買相當便利。
此外，他也提到，如果民眾在入境時有症狀，在機場港埠都可以直接洽疾管署檢疫人員進行採檢。因此，決定停止提供入境人員、確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56895
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