橘子集團包場《詐團圓》！力邀失智老人進戲院笑淚感動
賀歲喜劇片《詐團圓》由億萬導演葉天倫執導，陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、林子熙、盧以恩、屁孩（林政融）、藍鈞天、鍾承翰主演；《詐團圓》繼春節檔期上映至今，第二波口碑持續綿延，加上疫情撥雲見日，由地方政府帶動民間企業《橘子集團Gamania》加碼包場《詐團圓》，邀請「天主教失智老人基金會」走進戲院看電影。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《詐團圓》劇情提及失智議題，《橘子集團Gamania》特別贊助包場「天主教失智老人基金會」，邀請照顧失智老人的家屬們，走進電影院欣賞《詐團圓》，企業與公益聯手，幫助照顧者釋放壓力與情感，一起和劇中人笑淚感動。電影3月起，歡迎企業公司持續支持包場。
現年83歲的「國寶級影后」陳淑芳，首度主演賀歲片，金馬影后難掩興奮之情直呼：「觀眾朋友，記得帶全家大小來看我演的電影喔！」陳淑芳在片中飾演一名國際CEO，扛住外界的壓力，妻代夫職接下家族「陶瓷」企業打造成名揚海內外的品牌，叱吒商場。《詐團圓》劇情講述，一場因詐騙而起的「團圓飯」，兩個家族的成員帶著各自心中盤算，彼此爾虞我詐、鬥智算計，是一部充滿計中計，而且笑中帶淚的電影。《詐團圓》全台現正熱映中。