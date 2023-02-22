世衛：新冠肺炎首年全球憂鬱、焦慮症增25%！ 「社交孤立」最危險

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研究：憂鬱症與社交互動少有關 增進人際關係有助改善情緒高雄市立凱旋醫院院長周煌智表示，根據2020年1月發表於《科學報告(Scientific Report)》的一項研究指出，有憂鬱症狀者，花較少時間在社交互動，而憂鬱症狀愈多，其團體互動占社交互動總時間的比例就愈小。情緒會相互感染，與憂鬱症的人在一起，憂鬱的情緒相對就會比較高，如同上述研究結果，除了可從互動時間長度作為指標，也可進一步了解相談的內容，可能就會發現他們的互動容易偏負向的內容。
周煌智提醒，「社交孤立」是憂鬱症的危險因子，已有許多研究證實團體互動有助於強化憂鬱的改善，時間越長越有效。建議青少年多參加一些正向的活動，類似夏令營、有意義的宗教活動等，增進人際關係有助於改善情緒。
新冠肺炎疫情第一年 全球憂鬱、焦慮症增25%董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說明，人類是社會性的動物，缺乏社交互動與社會連結對身心健康會有不利的影響，有多項研究指出「社交孤立」可能會導致憂鬱，而憂鬱症狀也可能是社交孤立造成的結果。根據世界衛生組織調查，新冠肺炎疫情第一年，全球憂鬱症和焦慮症罹患率增加25%。
受疫情影響，經歷將近三年的「封閉」，社會孤立成為民眾的壓力源之一，現在已逐漸恢復疫情前的生活型態，建議民眾要更敏銳的覺察身邊親友的情緒狀態，注意人際互動狀況，如果發現和以往明顯不同，且影響了日常生活，且情況持續兩周沒有改善，就要帶他們尋求專業協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56842
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