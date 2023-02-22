24歲男子「量血壓」數值暴衝！ 急衝醫院竟是烏龍一場

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20歲以上國人 高血壓自知率僅67.9%臺中榮總嘉義分院家醫部主任陳怡成說到，依國民健康署106-109年國民營養健康狀況變遷調查結果，青壯年世代中，18歲以上國人高血壓盛行率即有26%，40歲以上更達38%，推估我國人有529萬罹患高血壓，但20歲以上國人高血壓自知率僅67.9%。
陳怡成進一步說明，像案例中小鈞這樣很少量測血壓、也不知如何正確量測的年輕人相當多，往往因此忽略血壓狀況，造成無法即時追蹤及治療血壓疾病，導致更嚴重的腦出血、腦梗塞、心臟及腎臟疾病。
「居家血壓722」 定期量測掌握血壓狀況陳怡成解釋，心血管疾病患者則可依「居家血壓722」原則量測，量測時機為開始服藥或調整藥物2週後、當血壓控制不佳時每個月1次、當血壓控制良好時每月1次，執行方式為連續7天量測、每天量2次(早上起床後、晚上睡覺前)、每次量2遍(休息1分鐘後再量一遍，取平均值)，以定期量測方式掌握血壓狀況，若有變化應及早回診。
量測血壓這些要注意 確保數值準確此外，量測血壓前半小時，應避免進食、抽菸、運動、飲酒(咖啡或茶)、沐浴，量測時也不要憋尿或身處吵嘈環境，雙腳平放不要交叉或蹺腳，避免衣物造成手臂壓力，將壓脈帶綁在肘關節上兩指幅處，量測時不要移動或說話，保持心情平穩，才能測得正確的血壓。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56859
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