王毅會蒲亭　中方發布通篇未提習近平將訪俄

我是廣告 請繼續往下閱讀
王毅表示，當前國際情勢確實嚴峻複雜，但是中俄關係「歷經國際風雲的考驗，成熟堅韌、穩如泰山」。危機和亂象「雖時常出現在我們面前，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法」。
王毅說，中俄全面戰略協作夥伴關係「從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫」。因為中俄關係「有著堅實的政治、經濟和文明基礎，有著總結歷史經驗後的從容和清醒」，更因為中俄共同支持的「世界多極化」和「國際關係民主化」符合時代發展潮流，「符合大多數國家願望」。
他提到，中方願與俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。
根據中方發布，蒲亭表示，當前俄中關係正「朝著既定目標前進」，雙方各領域合作及在上合、金磚等多邊組織中的協調「富有成果」。「在國際事務中加強團結協作」，對推動「國際關係民主化」和「國際格局的平衡穩定」具有重要意義。
中方公布內容指出，王毅與蒲亭就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，中方讚賞俄方重申願透過對話談判解決問題，將一如既往秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。
王毅與蒲亭會面，中方發布通篇未提習近平將訪問俄羅斯。但據官方俄羅斯衛星通訊社發布，蒲亭表示期待中國國家主席到訪俄羅斯。「我們此前商定過此事」。
根據中國外交部官網公布，王毅稍早在會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時提到，中方願與俄方一道「統籌好高層交往」，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120222